Ford vuole rimanere nel WRC e spinge per regole in stile Dakar

Ford Performance ha presentato al Festival of Speed 2024 di Goodwood la nuova Raptor T1+, la vettura che proverà a dare la caccia alla vittoria alla Dakar a partire dal prossimo anno assieme a Carlos Sainz e Nani Roma.

La vettura studiata e realizzata per andare su tutti i terreni e farlo con eccellenti prestazioni è un chiaro sintomo di cosa, in Ford, ritengano necessario per la promozione del proprio marchio e delle proprie vetture di serie. I rally, ma quelli estremi: i rally raid.

Nel WRC, ormai da anni, Ford si limita a supportare - in diversa misura, a seconda del materiale umano a disposizione - M-Sport. Con l'approdo in via ufficiale alla Dakar, per altro con M-Sport, è stato naturale chiedersi quale possa essere il futuro dell'ovale blu nel Mondiale Rally.

Ford Raptor T1+ Foto di: Red Bull Content Pool

Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Performance Motorsports, a Goodwood ha dichiarato che il marchio americano si impegnerà oltre il 2026 nel WRC solo se il futuro della classe regina sarà un compromesso valido per tutti.

La FIA potrebbe rivelare il regolamento tecnico 2027 entro la fine di quest'anno, probabilmente a dicembre. Questo sarà fondamentale perché il WRC spera di trattenere i costruttori già presenti e attirarne di nuovi.

"Bisogna decidere cosa succederà nei Rally1 e Rally2, qual è il futuro, ed è lì che dobbiamo prendere la nostra decisione”, ha detto Rushbrook a Motorsport.com. "Vogliamo impegnarci, ma deve essere giusto per tutti".

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto di: M-Sport

"Vogliamo assolutamente mantenere la possibilità di partecipare come costruttore al WRC. Vogliamo assolutamente essere in tutti i gradini della piramide completa delle gare di rally. Ma sembra che i diversi costruttori vogliano cose diverse, quindi se la FIA può scrivere i regolamenti in modo tale da avere la possibilità, come nella Dakar, di utilizzare motori a combustione, turbo ad aspirazione naturale, o ibridi, se si ha questa opportunità anche nei rally, si possono attrarre più costruttori".

"La parità tecnica, che è ciò che la Dakar fa ora con l'equivalenza della tecnologia e con i sensori di coppia sui veicoli. Quindi penso che si tratti di cose del genere.

Ma poi c'è anche l'aspetto promozionale, a parte le regole tecniche, per assicurarsi che sia coinvolgente per i fan e che abbracci davvero questo sport".