Arriva la neve, Toyota al lavoro con la Yaris WRC in Svezia

Il 'Bianco Natal' in casa Toyota arriva con grandissimo entusiasmo dato dal poter svolgere un importante test sulla neve in vista della stagione 2020 del FIA WRC.

Il maltempo fino a poche settimane fa aveva caratterizzato le giornate scandinave, con la squadra che ha sede in Finlandia ad attendere il momento opportuno per portare avanti lo sviluppo della propria Yaris WRC. Qualche giorno fa, finalmente, la pioggia ha lasciato spazio alla coltre bianca e gli uomini capitanati da Tommi Mäkinen si sono dati subito da fare.

Il nuovo terzetto della Casa giapponese formato da Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanperä è sceso in strada in Svezia per prepararsi al meglio in vista del relativo rally, ma anche del Monte-Carlo, dove neve e ghiaccio saranno le caratteristiche principali dell'evento d'apertura della prossima annata a fine gennaio.

"E' stato molto utile capire come si comporta l'auto in queste condizioni - ha dichiarato Evans a WRC.com - Chiaramente il set-up era improntato principalmente per lo sterrato, per cui non siamo riusciti ad ottenere delle gran informazioni di quello che ci servirà per il Monte-Carlo. Comunque mi sono divertito moltissimo ed è bello essere tornati a provare con la squadra".

In Toyota Gazoo Racing i primi dati li avevano raccolti ad inizio dicembre sulle Alpi in Francia, ma questa è stata un'occasione da non perdere per un team che il prossimo anno dovrà provare l'assalto al Mondiale Costruttori, dopo aver vinto il Piloti con Ott Tänak nel 2019.

"Fino ad un paio di settimane fa pioveva moltissimo e il tempo era davvero pessimo - ha aggiunto un portavoce della squadra - Poi circa 7 giorni fa è iniziata a cadere la prima neve, quindi è stato ottimo per cominciare a provare in queste condizioni. All'inizio il fondo era ancora parecchio bagnato e non esattamente come quello che troveremo in Svezia al rally, però poi si è formato lo strato di ghiaccio sotto al manto bianco, per cui tutto è diventato perfetto!"