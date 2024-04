All'asta i cimeli di Ken Block: il ricavato andrà in beneficenza

Ken Block è purtroppo scomparso circa un anno fa in seguito a un incidente fatale, lasciando un vuoto nel mondo dei rally e, più in generale, nell’intero motorsport. Tuttavia, il suo spirito rimane vivo, anche attraverso la fondazione benefica 43 Institute, la cui missione è quella di continuare a tracciare percorsi e opportunità negli sport d'azione, negli sport motoristici e nelle arti creative, accompagnando la prossima generazione di talenti.

Per contribuire a portare avanti il lavoro dell'associazione benefica Ken Block, il 43 Institute, eBay ha lanciato "From The Collection: Ken Block", un'asta pubblica contenente cimeli unici provenienti dagli archivi di una figura estremamente influente nella storia del motorsport.

Lanciata in occasione del Ken Block Day, il 3 aprile, l'asta comprende parti di automobili, pezzi d'arte e oggetti da collezione provenienti direttamente dalle gare di rally a cui ha preso parte, altre attività e da momenti indimenticabili. Tutti i proventi andranno a beneficio del 43 Institute, fondato dalla famiglia Block per continuare l'eredità di Ken.

Foto di: Motor1

Gli oggetti in vendita nell'asta spaziano da parti di automobili a pezzi d'arte, tra cui le ruote della "Hoonicorn”, ovvero la sua Ford Mustang del 1965 con cui era solito dare spettacolo, la tuta da gara, il paraurti e il cofano della macchina usata nel 2015 nel RallyCross e un set di articoli in edizione limitata creati in collaborazione con Block House Racing. In omaggio al numero di gare di Block, la raccolta comprende 43 oggetti da collezione che rappresentano i suoi progetti nel corso degli anni.

"Ken aveva una grande passione per gli sport motoristici, gli sport d'azione, le arti creative e la restituzione a queste comunità. Abbiamo fondato il 43 Institute dopo la sua scomparsa per portare avanti il suo impegno a favore degli altri. Aprire i nostri archivi per la prima volta con eBay Motors e condividere un pezzo della sua carriera con i fan è il modo perfetto per onorare la sua eredità", ha raccontato Lucy Block, moglie di Ken, pilota professionista di rally e direttrice del Block House Racing.

"Ken Block è stato una fonte di ispirazione per gli amanti delle auto e per i fan di tutto il mondo: ha unito la cultura automobilistica e quella pop in un modo che nessun altro avrebbe potuto fare", ha dichiarato Chris Prill, vicepresidente globale di eBay Motors. "Siamo profondamente onorati di collaborare con la famiglia Block e di sostenere l'impegno di Ken nei confronti della comunità collegando i nostri

Per fare un'offerta su questa collezione unica nel suo genere, visitare il sito www.ebay.com/KenBlock da oggi, 3 aprile 2024, fino al 13 aprile 2024.