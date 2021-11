WRX | Nel 2022 al via una Lancia Delta Integrale elettrica!

I piani per progettare e costruire una nuova versione della famosa vettura italiana coincidono con la conferma che la squadra francese tornerà in azione dopo essersi fermata nel 2021 per concentrarsi sullo sviluppo della nuova Delta Evo-e. Il team di proprietà di Guerlain Chicherit è stato sempre presente nel campionato dal 2017.

Ricordiamo che la Delta Integrale è diventata una delle auto più famose e di successo nel Campionato del Mondo Rally, conquistando otto titoli tra il 1988 e il 1992 (5 Costruttori e 3 piloti) grazie a Juha Kankkunen e Miki Biasion.

L'anno prossimo il WRX avrà nuovi regolamenti, con tutte le auto che correranno in modalità elettrica grazie a un kit di propulsione a quattro ruote motrici e doppio motore RX1e, sviluppato dalla ditta austriaca Kreisel Electric. Questo sarà di 500kW (680CV).

"Sono davvero entusiasta che GCK torni nel FIA World Rallycross Championship con la sua nuova auto elettrica", ha detto Chicherit.

"Il format di gara si presta perfettamente a offrire uno dei più emozionanti spettacoli sportivi di auto elettriche finora. Abbiamo scelto la Lancia Delta Integrale perché è un mezzo che ha fatto sognare tutti".

"È l'auto da rally per eccellenza, senza dubbio la più incredibile della sua epoca, e quella che resta enormemente popolare fino ad oggi".

GCK Lancia Delta Evo-e Photo by: GCK RX Team

"Sarà un anno impegnativo per GCK Motorsport, e tutta la squadra non vede l'ora di affrontare questa sfida. Il motorsport sta attraversando un cambiamento significativo in questo momento, con l'impatto sentito in tutte le aziende.

"Giocare la nostra parte nello sviluppo di alcuni di questi cambiamenti è ciò che ci mantiene motivati ogni giorno".

Il direttore esecutivo del campionato, Anne Dirks, ha aggiunto: "Guerlain capisce il modo in cui il mondo sta girando e che per andare avanti è necessario adattarsi; il suo approccio con mente proiettata al futuro è completato da una vera passione retrò - come evidenziato dalla scelta di GCK per il 2022, che è un vero colpo da maestro".

"Essendo cresciuta ammirando l'epica Lancia Delta Integrale conquistare i rally di tutto il mondo, personalmente non vedo l'ora di vedere la Delta Evo-e in azione nel World Rallycross la prossima stagione".