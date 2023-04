Loeb torna nel WRX: correrà con una Lancia Delta elettrica

Carica lettore audio

Sébastien Loeb è pronto per affrontare una nuova avventura nel motorsport e lo farà affiancandosi a un'altra leggenda dei rally: una Lancia Delta.

Il 9 volte iridato WRC correrà infatti al volante di una Lancia Delta Evo-e, una macchina completamente elettrica spinta da due propulsori da 250 kW che ha già fatto il suo debutto nel 2022 al Nurburgring.

La vettura è stata preparata dal team GCK Motorsport di Guerlain Chicherit, pilota che nel 2023 ha preso parte anche alla Dakar ottenendo risultati di tappa interessanti.

Loeb si unirà a Chicherit formando il nuovo team chiamato Special ONE Racing e correrà nel WRX Championship 2023. I due correranno con 2 Delta elettriche.

Per Loeb si tratta di un ritorno nel WRX, perché aveva già corso nella serie dal 2016 al 2018 correndo per Peugeot, con una vettura ufficiale. In quei tre anni Séb ottenne due vittorie assolute: la prima nel 2016, in Lettonia, e la seconda 2 anni dopo in Belgio.

Loeb correrà nel WRX, affiancando quell'impegno a quelli già presi nel Campionato del Mondo Rally Raid in cui corre con Bahrain Raid Xtreme della Prodrive. Rispetto alla passata stagione non ha ancora preso parte a un singolo rally nel WRC.

Sebastien Loeb, Lancia Delta Special ONE Racing team Photo by: Special One Racing

"Appartengo a una generazione che è cresciuta vedendo le vittorie delle Lancia Delta nelle gare di rally. Quindi ho naturalmente un debole per questa vettura", ha detto Loeb.

"Ma quando Guerlain mi ha parlato la prima volta di affrontare un rallycross, ho pensato che fosse pazzo! Poi ho provato la vettura nel dicembre 2022 e sono stato immediatamente conquistato dalle sue qualità dinamiche. Ho una grande fiducia in questo progetto e non vedo l'ora di poterla schierare sulle piste di tutto il mondo".

Chicherit ha aggiunto: "È un mio sogno poter allineare al World RX due vetture del mio marchio, una delle quali affidata a una leggenda dello sport".

"A partire da questa stagione, avremo l'opportunità di entrare nella storia, diventando i primi a far vincere una gara del Campionato del Mondo a una vettura come la nostra. Andiamo avanti".

Il primo appuntamento del WRX 2023 si terrà a Montalegre, in Portogallo, dal 3 al 4 giugno. Dunque questo impegno impedirà certamente di vedere Loeb nel WRC perché in quello stesso fine settimana si terrà il Rally Italia Sardegna con base a Olbia.