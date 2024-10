Tragedia al Rally del Marocco: muore il motociclista Frédéric Baudry

La carovana del Campionato del Mondo Rally-Raid è in lutto dopo l'incidente in cui ha perso la vita Frédéric Baudry. Il francese stava partecipando per la seconda volta al Rally del Marocco e durante la prima tappa della gara africana, in un anello intorno alla città di Zagora, ha subito una caduta tra le dune al km 97.

Nonostante abbia ricevuto prontamente le cure dei medici e sia stato trasportato in elicottero all'ospedale più vicino, è morto alle 16;45 ora locale. Gli organizzatori hanno fatto tutto il possibile per evitare la tragedia, ma il francese non è stato in grado di sopravvivere alle ferite riportate dopo l'impatto e i responsabili della gara hanno rilasciato un comunicato in cui esprimono le loro "sincere condoglianze alla famiglia e agli amici".

Si tratta di un episodio tragico in uno degli eventi preparatori del Rally Dakar, che vide un altro incidente mortale verificarsi nella scorsa edizione, quando Carles Falcón perse la vita dopo una caduta durante la seconda tappa in Arabia Saudita.

Il direttore di entrambe le gare, David Castera, cerca sempre di migliorare la sicurezza e nel caso delle due ruote, dove i piloti sono più vulnerabili, pone molta enfasi, anche se è impossibile ridurre a zero l'eventualità di una cosa del genere.

Il francese ha detto che Frédéric Baudry è caduto su una duna dove non andava troppo veloce, ma purtroppo era già privo di sensi quando i soccorsi medici sono arrivati sul posto. Per quanto riguarda la gara, si trattava del portacolori della Nomade Racing Assistance, in sella alla KTM #96.