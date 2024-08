Ford: primo successo della Raptor. Roma vince la Baja Hungrìa

Il prossimo appuntamento della gara più dura del mondo vedrà un nuovo duo competitivo cercare di vincere il trofeo Touareg. Entrambi sanno cosa significa vincere la Dakar, ma sia Carlos Sainz che Nani Roma cercheranno di farlo con il rinnovato progetto Ford con la loro impressionante Raptor T1+, che sa già cosa significa salire sul gradino più alto del podio.

Sebbene lo spagnolo non abbia ancora partecipato a una vera e propria gara con il prototipo, il catalano è riuscito a essere il più veloce nella Baja Hungary durante il weekend del 9 e 10 agosto 2024, circa cinque mesi prima del grande lancio del team americano con il team M-Sport. Già vincitore dell'evento in moto nel 2004 e in auto nel 2014, è stato il più veloce negli oltre 500 chilometri di tappe cronometrate attraverso il territorio ungherese, con Alex Haro come copilota.

Dopo oltre quattro ore al volante del veicolo con cui parteciperà al prossimo Rally Dakar, è riuscito a tagliare il traguardo in testa, con oltre un minuto e mezzo di vantaggio sul suo rivale più vicino, Joao Ferreira. Quando si è tolto il casco, ha valutato la sua esperienza con il Ford Raptor T1+ e ha detto: "Vincere la prima gara in cui si va a competere con una nuova auto è molto positivo e logicamente sono molto contento. Nel complesso, è stata una gara molto interessante per tutto il team, per me la cosa più positiva è che abbiamo visto cose da migliorare, perché non importa quanti test si facciano, finché non si gareggia, non si vede tutto nella sua interezza, e questo è molto più pronunciato quando si inizia con una nuova macchina".

"Abbiamo una squadra solida e questa vittoria è molto motivante per tutti noi. Ora faremo un'altra sessione di test e ci prepareremo al meglio per la Dakar", ha detto Nani Roma prima di ricevere in dono sul podio della Baja Hungary uno speciale casco blindato, una spada e uno scudo, arrivati direttamente dal castello di Thury.

Il prossimo appuntamento è il Rally del Marocco, l'ultimo test per tutti coloro che si dirigeranno in Arabia Saudita a gennaio per cercare di vincere il trofeo Touareg nel 2025, con molte novità e in cui si prevede un duello a tre con Dacia e Toyota.