WRT, il doppio impegno WEC-GT3 carica: "Obiettivi 2024 chiari!"

Il 2023 del Team WRT è stato sicuramente un anno positivo tra corse GT e prototipi, tant'è che gli è valso il premio come miglior squadra indetto dal RACB, la Federazione belga del motorsport.

La compagine diretta da Vincent Vosse ha prima di tutto conquistato la doppia corona iridata in Classe LMP2 del FIA World Endurance Championship, confermandosi al vertice con le sue Oreca 07-Gibson sia tra i piloti che nella graduatoria a squadre, con la grandissima prestazione firmata da Robert Kubica, Rui Andrade e Louis Delétraz sulla vettura #41.

Mentre i duelli del Mondiale erano ormai cosa già sperimentata da WRT, di tutt'altra caratura era la sfida con le BMW M4 GT3 nelle corse GT, in particolare per il GT World Challenge Europe.

Già all'inizio dell'anno WRT era riuscita ad ottenere una grandissima doppietta in quel della 24h di Dubai, con il primo podio preso da Valentino Rossi a bordo della #46, che poi nella serie di SRO Motorsports Group è riuscito a portare addirittura al successo in Sprint Cup nella gara di Misano assieme all'ottimo Maxime Martin, poco dopo l'affermazione ottenuta alla Road To Le Mans dal Campione di Tavullia con Jerome Policand.

Il 'Dottore' ha concluso l'annata alla grandissima con il secondo posto messo in bacheca alla Gulf 12h dell'Intercontinental GT Challenge un paio di settimane fa e il nuovissimo legame con BMW M Motorsport porterà sicuramente ad altre belle uscite in futuro.

Photo by: JEP / Motorsport Images #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Deletraz

"Prima di tutto, sono molto felice che il Team WRT sia stato premiato dal RACB come Squadra dell'Anno. Nel 2023 hanno brillato anche altre compagini belghe ed è un grande orgoglio vincere questo premio per l'ottava volta", ha commentato il Team Principal, Vosse.

"Nelle gare GT, questo è stato un anno di sfide, poiché abbiamo iniziato la nostra collaborazione con BMW. Per la squadra, non significava partire da zero, ma quasi. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, anche se ci sono stati alcuni alti e bassi".

"Siamo rimasti molto delusi alla 24 Ore di Spa, dove una delle nostre auto era in testa alla gara quando si è dovuta ritirare a causa di un incidente, siamo stati sfortunati in altre gare internazionali come Macao e Abu Dhabi, ma d'altra parte abbiamo ottenuto grandi vittorie a Dubai, Kyalami e Indy".

"Nel GTWC, abbiamo centrato due belle vittorie Sprint a Misano, dove abbiamo vissuto un momento magico con Valentino Rossi, e a Valencia, dove i nostri addetti ai box sono stati gli eroi e abbiamo lottato per il titolo fino all'ultimo giro, anche se questa volta le cose non sono andate nella nostra direzione. Questo ci dà un obiettivo chiaro per il 2024!"

Photo by: BMW Motorsport #46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Dries Vanthoor, Nick Yelloly

Ma la sfida più grande per WRT con la Casa bavarese è rappresentata dal debutto che vedrà il binomio in azione in Classe Hypercar del FIA WEC con la M Hybrid V8. Il prototipo LMDh è già stato provato dalla squadra belga durante questi mesi e il duplice impegno tra prototipi e GT3 sarà ancor più duro nel 2024.

Ma proprio per questo la preparazione non si è mai fermata in questi ultimi anni e la consapevolezza di poter proseguire una striscia già da applausi rende ancor più fiduciosa la truppa di Vosse.

"Nel FIA WEC, abbiamo chiuso il nostro impegno in LMP2 con un altro doppio titolo dopo una stagione impeccabile. Nelle tre in questa categoria, abbiamo ottenuto una percentuale di vittorie in gara di poco superiore al 50%, un risultato impressionante di cui possiamo essere orgogliosi".

"Guardando al 2024, vogliamo continuare a crescere e migliorare, e siamo molto eccitati e ansiosi di affrontare la nuova sfida del Mondiale sia sul fronte delle Hypercar che delle GT3".

"Rappresentare a quel livello un marchio prestigioso come BMW è il risultato del buon lavoro svolto dal team e della reputazione acquisita, e faremo di tutto per meritare la fiducia che ci è stata accordata".

Photo by: BMW Motorsport La presentazione della BMW M Hybrid V8

Kathleen Schurmans, AD assieme a Vosse di WRT, aggiunge: "L'anno che sta per concludersi è stato ancora una volta caratterizzato da successo, crescita e, soprattutto, da un senso di realizzazione che fa vivere belle sensazioni in tutta la nostra organizzazione. L'ingresso di BMW nella nostra divisione corse è un significativo passo avanti".

"L'apice dei nostri successi è stato raggiunto con il titolo FIA WEC LMP2. Per me va oltre la semplice vittoria; significa, prima di tutto, che siamo Campioni! Questo sentimento è radicato nel duro lavoro collettivo dei nostri team, nei numerosi trionfi ottenuti nel corso del 2023 e nella creazione di una vera e propria collaborazione con BMW".

"I nervi e le incertezze iniziali si sono rapidamente trasformati in una vera collaborazione caratterizzata da rispetto reciproco e obiettivi condivisi".

"Altrettanto importante è che abbiamo promosso una cultura in cui il divertimento è fondamentale. Venire al lavoro con il sorriso sulle labbra è, a mio avviso, il nostro più grande risultato. Riflette non solo un ambiente di lavoro positivo, ma anche lo spirito di gruppo e la gioia che rendono WRT un luogo davvero eccezionale".

"Mentre ci avviciniamo al 2024, sono piena di fiducia e felicità, sapendo che il nostro viaggio continuerà ad essere all'insegna della crescita, della collaborazione e del successo".