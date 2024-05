WEC | Zavorre per tutti nel BoP di Spa, ben +12 kg alla Ferrari

Finalmente il FIA World Endurance Championship e l'Automobile Club de l'Ouest hanno reso noto il Balance of Performance che verrà adottato per la 6h di Spa-Francorchamps che avrà luogo questo fine settimana.

Sulle Ardenne si corre dal 9 all'11 maggio e tra le 37 vetture iscritte partiamo ovviamente dalle 19 della Classe Hypercar, tra le quali il cambiamento maggiore lo subiscono le Ferrari.

In generale a tutti i marchi sono stati assegnati alcuni kg in più di zavorra (tranne Cadillac), ma le 499P dovranno caricarne ben 12 rispetto all'ultima uscita in quel di Imola, raggiungendo quota 1053kg totali, con potenza massima in kW ridotta a 506 (-4kW) e 1 MJ di energia in più per stint da sfruttare.

Come per tutte le Hypercar con sistema ibrido, la trazione integrale potrà essere attivata a partire da 190 km/h.

#11 Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo6-C: Antonio Serravalle, Carl Wattana Bennett, Jean-Karl Vernay Foto di: Luca Barsali

4kg vengono dati invece a Peugeot, Toyota e Porsche. Le 9X8 in versione 2024, già notevolmente pesanti all'esordio ad Imola, correranno sui 1065kg di peso minimo, con 508kW di potenza (-2kW) e 910MJ di energia (+4MJ), mentre le GR010 Hybrid saranno 1kg in meno delle francesi, perdendo 1kW di potenza (515kW totali) e aggiungeranno 1MJ di energia (917MJ).

Le 963, leader di campionato al momento, raggiungono i 1037kg e avranno 507kW di potenza (-1kW) e 904MJ di energia (+3MJ).

Tra le più pesanti rimane anche la Isotta Fraschini con i suoi 1060kg (+2kg), mantenendo 520kW di potenza e aggiungendo 3MJ di energia (923MJ totali), il che continua ad evidenziare che i vertici del campionato ritengano la Tipo 6-C una LMH decisamente competitiva dal punto di vista aerodinamico.

Passando alle altre LMDh, Alpine e BMW si prendono 3kg e perdono 1kW di potenza, con le A424 a 1045kg, 513kW e 913MJ di energia (+4MJ), e le M Hybrid V8 a correre sui 1038kg, 510kW e 907MJ (+2MJ).

Tra le più leggere del lotto ci sono infine la Lamborghini con 1035kg (+1kg), contando su 514kW di potenza (-2kW) e sempre 908MJ di energia come ad Imola, e la Cadillac; la V-Series.R prosegue sul minimo assoluto di 1030kg senza alcuna zavorra assegnata, con 516kW di potenza (-1kW) e 909MJ di energia (+1MJ).

#82 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Hiroshi Koizumi, Sebastien Baud, Daniel Juncadella Foto di: JEP / Motorsport Images

LMGT3

Per quanto riguarda la Classe LMGT3 ci sono parecchi cambiamenti sia tra i pesi che per quanto riguarda le potenze dei modelli delle 9 Case impegnate con le loro coppie di vetture.

L'unica a non avere alcuna modifica sulla bilancia è la Lexus, ancora sui 1345kg di peso minimo, risultando così la più pesante della categoria.

Subito sotto alle RC F ci sono le Ferrari 296, che con 4kg aggiunti raggiungono i 1343kg. A seguire ecco le Corvette a 1336kg e le McLaren a 1333kg, entrambe 'ingrassate' di 5kg, mentre scendono a 1330kg le Lamborghini perdendo un paio di kg.

Parecchia zavorra aggiunta invece er gli altri modelli, come ad esempio l'Aston Martin, che si vede arrivare ben 21kg per toccare i 1327kg totali, uno in meno delle BMW che ne ricevono 7 da sommare, con le Porsche che salgono di 9kg toccando i 1326kg totali.

Grande calo infine per le Ford Mustang, fin qui tra quelle più in difficoltà del gruppo, che perdono 11kg e potranno correre sui 1318kg, le più leggere di Classe.

Per concludere ci sono le zavorre imposte dal Success Ballast, entrato in vigore ad Imola, che impone 15, 10 e 5 kg a chi è salito sul podio nei precedenti due eventi ed occupa le prime posizioni della classifica di campionato stando alle ultime due gare disputate.

Il peso massimo in aggiunta continua a prenderselo la Porsche #92 di Manthey Pure Rxcing con 35kg, seguita dalla BMW #31 del Team WRT con 25kg.

15kg vengono dati invece alla Aston Martin #27 di Heart Of Racing, 10kg alla BMW #46 di Valentino Rossi, a podio sul Santerno, e 5kg alla Aston #777 di D'Station Racing.

Come sempre, sono stati pubblicati anche i parametri imposti dai fornitori di gomme, Michelin e Goodyear, per quel che concerne pressioni e camber da rispettare lungo i saliscendi di Spa.

FIA WEC - 6h di Spa: BoP HYPERCAR

FIA WEC - 6h di Spa: BoP LMGT3

FIA WEC - 6h di Spa: Parametri Gomme