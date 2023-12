WEC | Yifei Ye entra nella rosa di piloti ufficiali Ferrari

La Ferrari ha ufficializzato l'ingaggio di Yifei Ye, che la settimana scorsa aveva annunciato l'addio a Porsche Motorsport Asia Pacific.



Da qualche settimana si vociferava di un possibile approdo del cinese sulla 499P iscritta privatamente dalla AF Corse sulla quale vedremo in azione Robert Kubica.



In attesa di conoscere se i programmi del giovane asiatico saranno ancora nel FIA World Endurance Championship, dove ha maturato esperienze in Classe LMP2 prima di salire sulla Porsche LMDh di Jota, arriva la conferma del suo inserimento nello schieramento di piloti ufficiali di Maranello.



"Quando ho saputo che sarei diventato un pilota ufficiale Ferrari ero davvero molto emozionato, per me questo è un sogno che diventa realtà", ha dichiarato Ye.



"Il nuovo capitolo sportivo che si apre con il Cavallino Rampante è senza dubbio un traguardo realizzato nella mia carriera".



Antonello Coletta, Responsabile delle corse endurance e clienti, aggiunge: "È un piacere dare il benvenuto in Ferrari a Yifei, un pilota che nonostante la giovane età ha saputo mettersi in evidenza come uno dei più veloci nel Mondiale endurance".



"Nel percorso di Yifei spiccano ottimi risultati nelle gare di durata: partendo da questa base siamo certi di poter costruire insieme un percorso positivo all’interno della famiglia del Cavallino Rampante".

A gennaio Ferrari Competizioni GT annuncerà tutti gli impegni dei suoi portacolori.