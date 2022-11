WEC | Yifei Ye correrà con la Porsche 963 LMDh di Jota nel 2023

Carica lettore audio

Yifei Ye è il primo pilota Porsche ad essere ufficializzato al volante di una 963 LMDh per la stagione 2023 del FIA World Endurance Championship.

Entrato a fare parte di Porsche Motorsport Asia Pacific al termine della scorsa stagione, il cinese è stato selezionato per condurre il prototipo di nuova generazione che schiererà nel Mondiale la Jota.

Il 22enne aveva preso parte alla Classe LMP2 della serie nel 2021, vincendo nello stesso anno Asian Le Mans Series ed European Le Mans Series, correndo in quest'ultimo campionato con la Cool Racing quest'anno.

Yifei Ye, Porsche Photo by: Porsche

"Poco più di un anno fa sono stato annunciato come pilota selezionato da Porsche Motorsport Asia Pacific e ora mi unirò al Team Jota con una Porsche 963 - ha dichiarato Ye - È un sogno che si avvera per me poter lottare per la vittoria assoluta alla 24h di Le Mans con una Porsche".

"Con un team endurance di tale successo, credo che abbiamo buone possibilità di combattere al vertice. Sono davvero entusiasta di questa sfida e non vedo l'ora di iniziare. Un grande ringraziamento a Porsche Motorsport Asia Pacific e a Porsche Motorsport per aver reso possibile tutto questo".

Michael Dreiser, Direttore Vendite di Porsche Motorsport, ha aggiunto: "Yifei ha dimostrato di essere un pilota eccezionale nelle gare endurance, quindi siamo molto contenti che continui a far parte della famiglia Porsche ed è un'ottima notizia che possa correre per il Team Jota con una Porsche 963".

"Siamo molto contenti di avere il team come cliente e il fatto che uno dei piloti di Porsche Motorsport Asia Pacific corra per loro è ancora meglio. Auguriamo a Yifei e alla squadra il meglio per la prossima stagione e non vediamo l'ora di vederli in pista".

Alexandre Gibot, AD di Porsche Motorsport Asia Pacific, gli fa eco: "Sono lieto che Yifei rimanga con Porsche Motorsport Asia Pacific nel 2023 e siamo tutti estremamente entusiasti di vederlo correre nella classe LMDh con la Jota".

"Yifei ha avuto un primo anno molto positivo con noi e siamo fiduciosi che possa avere ancora più successo guidando la 963 nel WEC la prossima stagione. Il suo passaggio alla classe LMDh è anche in linea con il nostro obiettivo di aiutare i piloti a crescere nel motorsport e non vediamo l'ora che inizi la stagione".

Yifei Ye, Porsche Photo by: Porsche

Michael Kirsch, Presidente e AD di Porsche Cina, chiosa: "Sono lieto di vedere tutti questi piloti e team premiati alla Notte dei Campioni. Porsche Motorsport Asia Pacific è riuscita a disputare una stagione intera quest'anno, nonostante le numerose sfide, e crediamo che la prossima sarà ancora più bella ed emozionante".

"In futuro, continueremo a promuovere senza sosta lo sviluppo del motorsport cinese e a contribuire a coltivare ancora più talenti. Auguro inoltre a Yifei buona fortuna e ulteriori successi nella prossima stagione".

Sky Qiao, Vice Presidente Marketing di Porsche Cina: "Avere Yifei in gara per Jota con la Porsche LMDh il prossimo anno è straordinario. Yifei sogna di diventare il primo pilota cinese a vincere la 24 Ore di Le Mans e Porsche, in quanto marchio fatto da sognatori, si impegna ad aiutarlo a raggiungere questo obiettivo".

"È inoltre un piacere vedere un pilota del calibro di Yifei rappresentare Porsche e il nostro continente, e non vediamo l'ora di seguire da vicino il suo programma nel 2023".