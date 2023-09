WEC | WRT: Kubica vede il titolo col successo del Fuji

Il grande successo del Team WRT alla 6h del Fuji vede ora Rui Andrade, Louis Delétraz e Robert Kubica avvicinarsi sempre più al titolo in Classe LMP2 del FIA World Endurance Championship.

Dopo l'affermazione centrata a Spa-Francorchamps, l'equipaggio della Oreca #41 ha concesso il bis in quel del Sol Levante, con un'altra grandissima prova nella consueta lotta apertissima della categoria.

Fra le 07-Gibson sono state scintille fin dal via, ma la solita ottima strategia adottata dalla squadra belga ha messo nelle condizioni il trio di risalire dal 6° posto fino al comando ed allungare nell'ultima ora, lasciando alle spalle le botte che i rivali si sono scambiati per il podio.

Ora Kubica/Delétraz/Andrade scappano a +33 nella classifica di campionato e con 39 punti in palio nella 8h del Bahrain di novembre è chiaro che gli basterà ragionare il più possibile senza correre rischi per aggiudicarsi la corona.

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Deletraz Photo by: Masahide Kamio

"È andata bene, abbiamo passato un bel pomeriggio, ma non è stato un weekend facile con le condizioni mutevoli - sottolinea Kubica - In gara abbiamo preso le decisioni giuste e corso bene, siamo riusciti a rimontare e a vincere".

"Era importante stare davanti ai nostri principali rivali e siamo in una buona posizione in vista del Bahrain. Sono felice di continuare la serie di podi in un campionato così competitivo. Questo evidenzia la qualità del lavoro e dell'approccio".

Festeggia anche Delétraz: "Direi che è stata una gara molto buona, abbiamo vinto! La squadra ha fatto un ottimo lavoro ai box e noi in pista. Ho cercato di risparmiare carburante, il che ha funzionato e ci ha permesso di prendere il comando nell'ultima sosta".

"Il campionato non è chiuso, dobbiamo ancora finire il lavoro e sappiamo che da Le Mans 2021 non è mai finito finché non è finito, ma siamo in una posizione migliore del previsto in vista dell'ultima gara".

Sorride Andrade: "Sono molto contento, la squadra ha fatto un lavoro straordinario e ci è mancata solo una doppietta. Abbiamo aumentato il nostro vantaggio in campionato e siamo in una situazione più confortevole".

"La macchina è stata forte per tutto l'anno, per cui la situazione è buona. Ora è il momento di godersi il momento, riposarsi un po' e concentrarsi sul Bahrain".

Vincitore LMP2 #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Deletraz Photo by: Andy Chan

Il Team Principal di WRT, Vincent Vosse, si mostra più che soddisfatto, considerato anche il terzo posto della #31 di Gelael/Frijns/Habsburg.

"Dopo alcune uscite impegnative con il nostro programma GT3, è davvero bello vivere un fine settimana positivo come questo. C'è poco da dire, è stato semplicemente un weekend perfetto da parte di tutti i membri della squadra", evidenzia il belga.

"I piloti sono stati eccezionali, gli equipaggi hanno effettuato pit-stop impeccabili e la strategia era quella giusta. Ci congediamo con un doppio podio e rafforziamo la nostra leadership nel campionato in vista dell'ultima gara".

"È anche molto gratificante firmare il nostro terzo successo in Giappone, questo meraviglioso Paese così appassionato di motorsport, dopo la vittoria dello scorso anno, sempre nel WEC, e alla 10h di Suzuka nel 2019".