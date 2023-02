WEC | WRT conferma Habsburg, Frijns e Gelael sulla Oreca #31

Carica lettore audio

Robin Frijns, Sean Gelael e Ferdinand Habsburg sono stati confermati come terzetto del Team WRT per la stagione 2023 che li vedrà impegnati nel FIA World Endurance Championship.

La formazione vede volti noti delle ultime stagioni, così come la Oreca 07-Gibson #31 che i tre condurranno per l'assalto alla Classe LMP2.

Il nome di Gelael era l'unico apparso nella lista degli iscritti all'annata corrente della massima serie endurance, che ora ha piene tutte le caselle per quanto riguarda WRT, che di recente ha ufficializzato anche Rui Andrade, Louis Delétraz e Robert Kubica sulla Oreca #41.

#41 Realteam by WRT Oreca 07 - Gibson di Rui Andrade, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Norman Nato Photo by: Paolo Belletti

"Sono felice di tornare nel WEC e di guidare per WRT, le ultime due stagioni sono state molto positive. Anche se l'anno scorso siamo stati tra i più veloci, ci sono stati un paio di problemi, soprattutto a Le Mans, che ci hanno penalizzato molto in campionato, nonostante la vittoria in altre tre gare!", ha detto Frijns.

"Condividerò di nuovo la macchina con Sean e con l'altro mio buon amico Habsburg, con cui due anni fa ho vinto Le Mans e il titolo. Quindi tutto sembra molto promettente perché sia un'altra stagione di successo!".

Gelael aggiunge: "Sono molto carico per la stagione! Robin è tornato! E ogni Robin ha bisogno di un Batman... Quindi ne abbiamo due: io e Ferdi! Sono felice di correre finalmente con lui. Abbiamo sempre parlato di condividere una macchina, ma non siamo mai riusciti a farlo fino ad ora".

"Sono molto eccitato e pronto a spingere per il titolo. Sono due stagioni che sono vice-campione, ci sono andato vicino, ma quest'anno è la terza volta e di solito si dice che è quella buona!"

Podio P2: #31 WRT Oreca 07 - Gibson LMP2: Sean Gelael, Robin Frijns, Rene Rast Photo by: JEP / Motorsport Images

Carico anche Habsburg: "Sono entusiasta di iniziare la quarta stagione con la mia famiglia WRT! Questo livello di continuità è raro nel motorsport e sono grato per la loro fiducia in me. Ho fatto parte del progetto LMP2 di WRT fin dall'inizio e sono contentissimo di rappresentarli in una stagione storica come questa".

"Sono anche felice di riunirmi al mio buon amico Robin e di condividere la vettura con il mio amico Sean. L'equipaggio della #31 punta al titolo e non vedo l'ora di scendere in pista a marzo!"

Vincent Vosse, Team Principal di WRT, chiosa: "Siamo molto felici di annunciare l'altra formazione per il FIA WEC 2023, che non contiene sorprese, come potete vedere. Robin, Sean e Ferdi facevano già parte della famiglia WRT, e da molto tempo nel caso di Robin, che ha guidato per la prima volta per noi nel 2015".

"Sono stati tutti fondamentali per il successo del nostro programma LMP2. Insieme a Rui, Louis e Robert, formano un gruppo di piloti molto forte, che è assolutamente indispensabile in un ambiente così competitivo. Abbiamo obiettivi elevati e non vediamo l'ora di scendere in pista per il primo round".