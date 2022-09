WEC | WRT con due Oreca nel 2023 in attesa della BMW LMDh

Carica lettore audio

Il team principal Vincent Vosse ha ribadito che schiererà due auto nella serie l'anno prossimo, mentre si preparerà a passare alla classe Hypercar con la BMW M Hybrid V8 nel 2024.

"Correremo con due auto in LMP2: questo è il piano di oggi e quindi dovrebbe essere così", ha dichiarato Vosse a Motorsport.com

"Inizieremo i test il prossimo anno con la BMW e avremo un bel programma in Europa insieme all'IMSA in America, gestito dal Team RLL".

Vosse non ha voluto rivelare quando la WRT riceverà il suo primo V8 M Hybrid, sviluppato in collaborazione con Dallara, né i dettagli del programma di test.

"Stiamo allestendo un programma BMW completo in LMDh, quindi spetta a BMW annunciarlo. Avremo la possibilità di testare l'auto indipendentemente dalla stagione con le Oreca e come team siamo già in grado di gestire i test con la BMW in modo più efficace".

"Come organizzazione siamo già più di 100 persone, ma ovviamente avremo bisogno di altro personale per gestire la LMDh nel 2024".

"Il piano prevede che tutti si riuniscano per gli ultimi due round del WEC del 2023, quindi la squadra che gestiremo in quelle gare sarà la squadra che seguirà le BMW nel 2024".

#41 Realteam by WRT Oreca 07 - Gibson di Rui Andrade, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Norman Nato Photo by: Paolo Belletti

Vosse ha poi aggiunto che è ancora troppo presto per parlare di piloti per il programma LMP2 del prossimo anno, ma sembra probabile che René Rast rimarrà nella squadra dopo l'annuncio che lascerà l'Audi per unirsi alla BMW per il 2023.

Per questa stagione, il team ha un accordo con RealTeam per una delle due Oreca, mentre i piani GT3 del prossimo anno sono ancora in divenire, dopo l'annuncio della separazione da Audi.

"L'intenzione del team è di rimanere in GT3, dove abbiamo avuto un grande successo sin dalla costituzione di WRT nel 2010".

Si può pensare che WRT farà correre la nuova BMW M4 GT3 per il 2023 in un programma nel GT World Challenge Europe.

La conferma di ciò potrebbe avvenire più avanti perché tradizionalmente BMW annuncia i suoi team partner e relativi programmi GT3 in occasione della premiazione annuale di dicembre.