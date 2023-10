WEC | Wadoux e Shwartzman sulla Ferrari 499P ai Rookie Test

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato l'elenco iscritti dei Rookie Test che si terranno Bahrain al termine della stagione 2023 e ci sono nomi piuttosto interessanti.

Domenica 5 novembre saranno 18 le vetture che gireranno sul tracciato di Sakhir, con 9 Hypercar, 5 LMP2 e 4 GTE in azione.

Cominciando dalla Ferrari, toccherà a Lilou Wadoux e Robert Shwartzman condividere il volante della 499P. La francesina ha già avuto modo di fare esperienza coi prototipi lo scorso anno a bordo della Oreca di Richard Mille Racing/TDS e guadagnandosi prima la prova della Toyota GR010 Hybrid, poi un contratto da ufficiale con Maranello per le corse GT, proseguendo sempre nel Mondiale in Classe LMGTE con la 488 di AF Corse.

Per Shwartzman, anche lui tra la rosa dei piloti del Cavallino Rampante, è invece una occasione di rilancio: la stagione del GT World Challenge Europe è trascorsa un po' sotto le aspettative e il russo - dotato di licenza israeliana - può invece mostrare qualcosa in più su un'auto più simile alle monoposto, dove ha trascorso principalmente la sua carriera.

Photo by: Eric Le Galliot #83 Richard Mille AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Lilou Wadoux

La stessa Toyota schiera Josh Pierson, tra gli invitati del WEC come premio per i risultati conseguiti, coadiuvato dall'ufficiale José Maria Lopez e dal noto duo di Lexus nell'IMSA, ovvero Jack Hawksworth e Ben Barnicoat.

La Cadillac premierà Nicolas Varrone per il titolo centrato in LMGTE AM con la Corvette dandogli il volante della V-Series.R assieme a Kyffin Simpson, mentre la Vanwall aveva già annunciato Job Van Uitert la scorsa settimana, al quale affiancherà Esteban Guerrieri.

In Porsche Penske Motorsport daranno invece un bel riconoscimento a Thomas Preining, fresco Campione DTM e desiganto a provare la 963 LMDh. Il modello privato dell'auto di Weissach gestito da Jota vedrà Pietro Fittipaldi a bordo, quello di Proton Competition sarà per René Binder e Julien Andlauer.

La Peugeot gioca 'in casa' alternando Mikkel Jensen e Stoffel Vandoorne al giovane del programma Junior, Malthe Jakobsen.

Photo by: Eric Le Galliot #99 Tresor Orange 1 Audi R8 LMS GT3 EVO II: Lorenzo Patrese

Passando alla Classe LMP2, la Prema porterà lo statunitense Bronze, PJ Hyett, visto sulla Porsche di AO Racing quest'anno, più Harry Tincknell e Paul-Loup Chatin. Jota e Team WRT devono ancora decidere chi mettere sulle rispettive Oreca 07-Gibson, mentre United Autosports avrà Daniel Schneider ed Inter Europol Competition il francese Clement Novalak.

Infine per quel che concerne le GTE, all'ultima uscita della serie prima del pensionamento, Corvette Racing metterà a disposizione di Antoine Doquin - altro invitato dal FIA WEC - l'esperto Nicky Catsburg per conoscere la C8.R.

In casa AF Corse vedremo Christoph Ulrich sulla 488 #21 e i giovani virgulti tricolore, Nicola Marinangeli e Lorenzo Patrese, rispettivamente sulla #54 e sulla #83.

FIA WEC - Rookie Test: Elenco Iscritti