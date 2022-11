WEC | Wadoux e Pin stupiscono ai Rookie Test con Toyota e LMP2

Carica lettore audio

I Rookie Test che si sono svolti domenica in Bahrain al termine della stagione 2022 del FIA World Endurance Championship hanno visto due ragazze distinguersi particolarmente al volante dei prototipi a loro assegnati.

Lilou Wadoux e Doriane Pin si erano guadagnate l'invito dell'ACO a prendere parte alle prove di Sakhir rispettivamente con una Hypercar e una LMP2.

Entrambe francesi, la Wadoux ha fatto un ulteriore salto di categoria dopo aver portato a compimento la sua prima stagione al volante della Oreca 07-Gibson in Classe LMP2 con il Richard Mille Racing Team, mentre per la Pin, che rappresenta le Iron Dames, è arrivato il balzo dal mondo del GT.

Lilou Wadoux, Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid LMP1 Photo by: Toyota Racing

La Wadoux è salita a bordo della Toyota GR010 Hybrid #8 vincitrice del titolo in Classe LMH, mettendo assieme 33 giri e ottenendo come miglior tempo un 1'50"953, quarto generale, coadiuvata dal titolare Sébastien Buemi.

"È stata un'esperienza molto positiva e la velocità della GR010 Hybrid è impressionante. È molto diversa da una vettura LMP2 perché è più pesante e diversa da guidare", racconta la 21enne transalpina.

"Ho imparato molto durante questo test, in particolare con il sistema ibrido, che è nuovo per me e richiede tempo per adattarsi. È stato bello e un sogno essere la prima donna a guidare un'auto come questa e mi piacerebbe correre con una Hypercar in futuro".

La ragazza nel pomeriggio è invece salita sulla Ferrari 488 GTE di AF Corse, realizzando il miglior crono personale in 2'02"852.

"Al momento non so cosa farò in futuro, certamente l'obiettivo un giorno è essere su una LMH. E' difficile dire ora come saranno le cose, c'è tanto da imparare e già nel 2022 ho avuto parecchio da fare, visto che provenivo dalla Alpine Cup, che è totalmente diversa dalla LMP2".

"Per me era di fatto tutto nuovo qui, per cui vedremo, ma ho ancora tantissimo da apprendere".

Lilou Wadoux, Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid LMP1 Photo by: Toyota Racing

Anche in Toyota c'è soddisfazione di come è andata la Wadoux, come ha sottolineato il Direttore Tecnico, Pascal Vasselon, chiacchierando coi media presenti tra cui Motorsport.com.

"È andata piuttosto bene, guardate il tempo sul giro. Tra i pochi debuttanti che hanno provato oggi con la Peugeot e noi, lei è stata davvero impressionante", afferma l'ingegnere.

"È arrivata molto preparata. L'abbiamo aiutata con un manuale del pilota e una sessione di simulazione. Inoltre, ha fatto davvero i compiti a casa. Si è trovata subito sul ritmo".

"Il programma prevedeva di iniziare con un nuovo set di gomme medie, quello che abbiamo montato in gara. Ha fatto qualcosa come due run, 20 giri alla fine del primo stint. Poi ha montato un nuovo set e ha girato in 1'50"9. E' vero che l'aderenza era migliore rispetto alla giornata di gara, ma 50"9 è un buon giro, soprattutto se si considera chi era all'esordio".

Doriane Pin, Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 Photo by: JEP / Motorsport Images

La Pin, Campionessa nel Ferrari Challenge Europe e vincitrice della 24h di Spa con la Ferrari della Iron Lynx, ha fatto la sua prima esperienza al volante di una LMP2.

La 18enne, che l'anno prossimo passerà alla Lamborghini con le altre Iron Dames, continua a mostrare un piedino davvero pesante e ottimi margini di miglioramento.

"Questa giornata di prove è stata davvero significativa per me. Essere selezionata dal FIA WEC come parte delle Iron Dames per testare una vettura LMP2 è un passo importante per la mia carriera e per le donne nel motorsport", commenta la francese.

"Ho imparato molto. Sperimentare una vettura LMP2 è stato semplicemente incredibile: la velocità che può raggiungere in curva e la deportanza sono molto diverse da quelle delle vetture GT e bisogna essere precisi per ottenere un buon ritmo".

"Inoltre, per me era la prima volta che guidavo su questo circuito e mi sono divertito molto a conoscere una pista nuova".

Doriane Pin, Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 Photo by: JEP / Motorsport Images