WEC | Vosse: "Facile parlare di BoP dal divano, ma va usato bene"

Come ormai è arcinoto, il Balance of Performance fa sempre discutere in qualsiasi campionato viene applicato.

Ne è la prova la recentissima multa comminata da FIA e ACO alla Toyota per le dichiarazioni mosse dal suo Direttore, Rob Leupen, reo di aver rilasciato una intervista piuttosto critica a Motorsport.com parlando del malcontento che regna nel suo team per come stanno andando le cose nel FIA World Endurance Championship.

Ma anche nel GT World Challenge abbiamo visto più volte modifiche che hanno scatenato polemiche, con l'organizzatore SRO che spesso cambia le carte in tavola dei valori anche in corso d'opera durante il fine settimana. Fra l'altro, senza pubblicare ufficialmente tabelle, se non diramandole ai soli addetti ai lavori, per evitare discussioni a mezzo stampa.

Essendo stato anche pilota, Vincent Vosse si ritrova ora a fare i conti con una patata che il più delle volte è... bollente, nonostante il suo Team WRT in parecchie occasioni abbia beneficiato di cambiamenti a proprio favore durante gli eventi GT cui prende parte con le sue BMW.

Il belga ha scelto di affidare ai propri social un pensiero sul BoP, difendendo il principio di base, ma invocando anche una maggior correttezza nella sua applicazione.

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin Foto di: JEP / Motorsport Images

"Le tre lettere che causano tante polemiche... B.O.P. Per chi non lo sapesse, B.O.P. è l'acronimo di "Balance of Performance" (bilanciamento delle prestazioni), ed è stato introdotto nel nostro sport per apportare alcune differenze che permettessero a tutti i costruttori di competere al vertice, riducendo al contempo i costi", scrive Vosse.

"L'obiettivo è quello di equiparare i tempi sul giro di tutte le vetture in griglia e quindi generare gare più combattute possibili, un aspetto positivo non solo per i concorrenti ma anche per i tifosi!"

"Ho iniziato a correre prima che venisse introdotto il BoP e non c'era alcuna differenza in merito; se non eri a bordo di una Viper o di una Porsche, non avevi alcuna possibilità di competere nel tempo sul giro. La strategia e le soste ai box erano l'unico modo per recuperare il tempo perso dai primi, ma ora, a causa dei regolamenti, in particolare nelle gare endurance, è molto più difficile creare un distacco e guadagnare sui rivali".

"Tutte le auto sono a pochi decimi l'una dall'altra e la competizione è molto più intensa fino alla fine.

È grazie al BoP che attualmente 9 Costruttori di Hypercar e 12 di GT3 competono al massimo livello possibile nelle gare endurance. Questo non sarebbe possibile senza il sistema del BoP".

"È chiaro che è importante per il nostro sport, insieme al sistema di classificazione dei piloti, ma è anche chiaro che queste 'limitazioni artificiali' devono essere fatte correttamente".

"Certo, è facile 'gestire una squadra' e commentare il BoP dal divano di casa, soprattutto quando non favorisce il team o il pilota prescelto, ma non possiamo negare quanto sia importante per il nostro sport e quanto abbia portato alle corse".

"Naturalmente, al momento condivido le stesse frustrazioni di tutti i membri del nostro team. A questo proposito, sembra che siamo arrivati al 'limite' del BoP, quindi dobbiamo accettarlo o trovare un altro modo per equiparare i partecipanti".

"Abbiamo tutti la stessa passione e vogliamo solo il meglio per il futuro del nostro fantastico sport".