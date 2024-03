WEC | Vettel proverà la Porsche 963 nel test endurance di Aragón

Primo assaggio di FIA World Endurance Championship per Sebastian Vettel, che proverà la Porsche 963 in un test la prossima settimana al Motorland Aragón.

Il 4 volte Campione del Mondo di F1, dopo essere stato accostato alla serie per tutto l'inverno prima di vedere sfumare possibilità di ingaggio, si recherà in Spagna assieme al team Porsche Penske Motorsport.

Nei giorni scorsi il 36enne tedesco si è recato nella sede della squadra a Mannheim per provare il sedile della LMDh e capirne la sua complicata gestione tramite prove al simulatore, svolgendo anche una breve prova sulla pista privata di Porsche in quel di Weissach.

Sebastian Vettel test con la Porsche 963 Foto di: Porsche Motorsport

La compagine tedesco-statunitense sarà in azione anche coi propri piloti ufficiali Matt Campbell, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki, Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor per 36h sul tracciato di Alcañiz come allenamento in vista della 24h di Le Mans.

Sul Circuit de la Sarthe saranno tre le 963 ufficiali iscritte in Classe Hypercar e l'aggiuntiva ha per ora solo Mathieu Jaminet come concorrente confermato, il che potrebbe lasciare aperta una possibilità di vedere Vettel nell'equipaggio, anche se per ora non ci sono conferme in merito da parte dei diretti interessati.

"Non vedo l'ora di provare la Porsche 963 dopo ho già avuto modo di guidarla durante un giro di pista a Weissach", afferma Vettel.

"Ho sempre seguito altre serie di corse e la mia curiosità per gli eventi endurance mi ha spinto a fare un tentativo. Ora sono entusiasta del lungo percorso che ci attende ad Aragón e non vedo l'ora di mettermi al volante".

"Ci vorrà sicuramente un po' di tempo per abituarsi, ma tutti i membri del team sono molto aperti e mi aiutano. Sarà una nuova esperienza per me. Vedremo poi cosa succederà a questo proposito; al momento non ci sono altri piani per il futuro".

Thomas Laudenbach, Vice Presidente di Porsche Motorsport, aggiunge: "Siamo lieti che Sebastian sia interessato alla nostra Porsche 963. Non avevamo dubbi che saremmo stati entusiasti di sostenere la sua richiesta di un'opportunità di test e di fornirgli un'ampia preparazione e molto tempo per guidare il nostro prototipo ibrido".

"Non c'è dubbio che impareremo molto dalle sue preziose indicazioni. La nostra prova di 36 ore con Porsche Penske Motorsport e i nostri piloti ufficiali a Motorland Aragón offre un ambiente perfetto per questo".