WEC | Vergne: "Ben vengano i guai Peugeot, serve calma e lavoro"

La voglia di lottare è altissima e le motivazioni non mancano a Jean-Éric Vergne, nonostante le prime gare con la Peugeot Sport nel FIA World Endurance Championship non siano andate proprio bene.

Come sappiamo, la 9X8 Hypecar si è presentata al via della massima serie endurance a metà stagione, incarnando un progetto innovativo ed ambizioso che però non ha portato subito i frutti sperati.

Da un lato c'è sicuramente stata delusione nel vedere una vettura soffrire per diversi problemi tecnico-meccanici (cambio, motore, pompa del carburante, trasmissione, perdite d'olio e via dicendo), dall'altro la consapevolezza che serve tempo e pazienza per rendere un mezzo del genere competitivo, come lo stesso pilota francese afferma.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Jean-Eric Vergne Photo by: JEP / Motorsport Images

"Non credo che nella storia delle gare di endurance ci sia un solo team che sia riuscito ad arrivare fino in fondo senza avere problemi di affidabilità", ha detto 'JEV' a Motorsport.com.

"È così: ogni volta che si corre in endurance bisogna svolgere dei test e c'è una componente nuova che si rompe, purtroppo. Una volta successo, capiamo il perché, la si cambia e dopo non accadrà più".

"Il problema è: quanti pezzi ci sono su un'auto del genere? Ci sono molte cose che possono avere noie, tra l'elettronica, il motore anteriore, la batteria, il motore termico, la pompa del carburante... veramente un sacco!"

"C'è solo una cosa da fare: rimboccarsi le maniche e lavorare, lavorare e lavorare. Fare più chilometri possibile e poi arrivare al punto in cui tutte le parti che si devono rompere si rompono. In questo modo le ripari e le modifichi, arrivando ad una vettura forte che non avrà più problemi".

"Solo l'esperienza può risolverli, non c'è altro. Ma se si considerano le nostre prime corse, il numero di volte in cui ci siamo dovuti fermare rispetto ad oggi, i progressi sono immensi".

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: JEP / Motorsport Images

L'idea di Peugeot era esordire già nel 2022 alla 24h di Le Mans, cosa che però non è stata possibile visti i ritardi nello sviluppo della 9X8. Ora è in arrivo l'edizione del Centenario della classica transalpina e sul Circuit de la Sarthe la squadra del Leone vuole fare bella figura, in casa e davanti alla propria gente.

"Per Le Mans c'è ancora tanto da fare, ma lì i problemi di affidabilità saranno sicuramente risolti. Non credo che Peugeot si presenti al via di un campionato senza la possibilità di vincere a Le Mans", prosegue Vergne.

"Non sarei andato nemmeno io in questa squadra se non avessi pensato che c'erano tutte le chance di vincere. Poi, non sto dicendo che sarà facile, anzi. Sarà estremamente difficile, abbiamo ancora molto lavoro da fare".

"Penso che abbiamo ancora qualche passo da fare per poter dire che lotteremo per la vittoria a Le Mans. Ad oggi non credo che sarebbe possibile, ma sono tutte migliorie che possiamo compiere facilmente e lo faremo".

"Quando arriveremo a Le Mans, so che avremo messo in atto tutte le misure necessarie per essere in grado di lottare per la vittoria, questa è una certezza".

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: JEP / Motorsport Images

La Peugeot ha in programma un test di 24h proprio in questi giorni, come avevano affermato terminata la 8h del Bahrain dove le Hypercar #93 e #94 avevano accusato ancora guai e sofferto del solito e terribile saltellamento in rettilineo denominato in gergo tecnico 'porpoising', vista l'assenza dell'ala.

Le velocità di punta erano però state ottime e anche i giri cronometrati avevano dato fiducia e speranza al team, che ora vuole sfruttare l'inverno per sistemare ogni cosa e presentarsi poi al via della 12h di Sebring che aprirà la stagione 2023 in marzo con tutte le carte in regola.

"Torneremo in pista la settimana di Natale, per tre giorni faremo dei test di endurance. La motivazione è davvero enorme in questa squadra, è un grande progetto. Sono davvero felice di farne parte".