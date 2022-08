WEC | Vector Sport: Van der Zande al posto di Mueller al Fuji

Carica lettore audio

Renger van der Zande tornerà a correre nel WEC il mese prossimo, al Fuji Speedway, chiamato dal team Vector Sport di LMP2 per sostituire l'assente Nico Mueller.

L'olandese, dunque, sarà il nuovo compagno di squadra di Sébastien Bourdais e Ryan Cullen, con cui condividerà l'Oreca 07 nella gara di durata che si terrà in Giappone il prossimo 11 settembre.

Mueller sarà costretto a saltare la gara del Fuji a causa dell'appuntamento del DTM a Spa-Francorchamps. Lo stesso problema lo avranno anche Rene Rast e Nick Cassidy del team Red Bull.

Van der Zande si riunirà a Bourdais, con il quale condivide una Cadillac del team Chip Ganassi Racing nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

"Sapevamo fin dall'inizio della stagione che il Fuji si sarebbe scontrato con un appuntamento del DTM, e il nostro accordo con Nico è sempre stato basato sull'intesa che il DTM sarebbe stato la sua priorità in caso di scontri", ha dichiarato il boss di Vector Sport Gary Holland.

"Siamo molto grati sia a Cadillac Racing che a Chip Ganassi Racing per aver concesso a Renger di essere con noi per questo appuntamento - una perfetta controfigura.

"Siamo pienamente fiduciosi che si adatterà molto bene alla Vector Sport, non da ultimo per il suo stretto rapporto di lavoro con Seb e per la sua conoscenza della pista e dell'Oreca 07".

Queste invece le dichiarazioni di Van der Zande dopo l'ufficialità del suo approdo nel team di LMP2: "Non vedo l'ora di correre al Fuji Speedway, un circuito sul quale ho fatto dei test con la Super Formula ma sul quale non ho mai avuto la possibilità di correre a causa della pandemia degli ultimi anni", ha dichiarato il 36enne. "Ho un ottimo ricordo e non vedo l'ora di essere in Giappone con Vector Sport".

"Lavorando con Seb quest'anno, abbiamo sviluppato un'ottima collaborazione. Lui è molto dettagliato per quanto riguarda la messa a punto, mentre io sono un po' più "plug and play", diciamo, quindi spero che sarà facile saltare nella Vector LMP2".