WEC | Vector Sport team ufficiale per la Isotta Fraschini LMH

Carica lettore audio

Sarà la Vector Sport il team a prendere in mano la Isotta Fraschini Hypercar in vista dell'esordio del marchio milanese nel FIA World Endurance Championship.

Come spiegato da Claudio Berro nell'intervista esclusiva concessa a Motorsport.com la settimana scorsa, il progetto capitanato da Michelotto era in procinto di chiudere un accordo per la gestione del prototipo con una squadra che fosse a tutti gli effetti ufficiale.

Entro il 5 gennaio 2023 dovranno essere finalizzate le pratiche per la domanda di iscrizione da inviare a FIA e Automobile Club de l'Ouest, ma intanto è stato raggiunto l'accordo con la Vector Sport, compagine nata appena un anno fa che si è potuta fare le ossa in Classe LMP2 del Mondiale schierando una Oreca 07-Gibson.

Questo ha dato modo al team britannico di acquisire esperienza per compiere il grande salto verso la categoria principale della serie, dove Isotta Fraschini punta a debuttare nel 2023 con la sua Tipo 6 LMH-C.

Isotta Fraschini LMH Photo by: Isotta Fraschini

“Sono molto felice di aver stretto la mano a grandi appassionati di motorsport come il Team Principal Gary Holland e il Direttore Commerciale Adam Shore - ha dichiarato Claudio Berro, Direttore del Motorsport di Isotta Fraschini - I vari possibili partner con cui eravamo in contatto erano tutti di qualità, ma per noi era importante trovare rapidamente una chiara unità di intenti".

"L'esperienza di Vector Sport in LMP2 durante la stagione 2022 è stata un punto importante e nei prossimi giorni presenteremo le domande di iscrizione al FIA WEC".

Gary Holland, Team Principal di Vector Sport, ha aggiunto: “Vector Sport è entrata nelle gare di durata con piani e ambizioni a lungo termine e siamo lieti di aver raggiunto questo accordo con Isotta Fraschini, dopo un approfondito processo di valutazione, in quanto corrisponde esattamente ai nostri obiettivi".

"Sappiamo che ci aspetta una complessa curva di apprendimento, contro alcuni dei più grandi nomi delle corse, ma le nostre aspettative sono realistiche e la passione per il successo è illimitata".

"Isotta Fraschini ha messo insieme un formidabile pacchetto di partner tecnici e, se ci sarà assicurata la partecipazione al campionato, sono sicuro che non ci vorrà molto per arrivare nella parte alta della griglia”.