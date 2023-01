WEC | Varrone all'esordio sulla Corvette con Keating e Catsburg

Carica lettore audio

Nicolás Varrone nel 2023 farà il grande salto nel FIA World Endurance Championship andando a completare la formazione della Corvette #33.

La C8.R è stata scelta dal Campione in carica della Classe LMGTE AM, Ben Keating, per continuare l'avventura nella serie dopo aver vinto il titolo con l'Aston Martin.

Al suo fianco Corvette Racing metterà Nicky Catsburg, mentre il 22enne sudamericano si aggiunge alla coppia, dopo che aveva avuto modo di provare la Chevrolet preparata dalla Pratt&Miller nei test in Bahrain lo scorso novembre.

#40 FastMD Racing, Duqueine D08, LMP3: Nico Varrone Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

“Sono davvero al settimo cielo e felicissimo di avere questa opportunità, è sempre stato il mio sogno essere a questo livello e in un team di un marchio fantastico come Corvette Racing", ha dichiarato l'argentino.

“Fare squadra con questi due grandi piloti come Ben e Nicky è speciale, devo ringraziare sinceramente Jeroen Bleekmolen che ha messo una buona parola per me. E' molto vicino a loro due e c'è una bella intesa, dunque non vedo l'ora di cominciare questo programma".

"Ho guidato altre vetture GT, ma la Corvette è una delle migliori sensazioni che abbia mai provato su un'auto da corsa. E' una vettura da gara con caratteristiche naturali, la fiducia che dà nelle curve ad alta velocità, la trazione e la frenata sono incredibili e si adatta perfettamente a me".

"Mi sono sentito a mio agio quasi subito. Mi aspettavo che fosse come le altre GT che ho guidato, ma per me è più simile a un prototipo. È una sensazione straordinaria dal punto di vista di pilota. Mi sono goduto ogni giro che ho fatto finora e non vedo l'ora di farne altri".