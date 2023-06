WEC | Vanwall ingaggia João Paulo De Oliveira per la 6h di Monza

A poche ore dall'annuncio dell'addio di Tom Dillmann, la Vanwall Racing ha comunicato che a Monza sarà João Paulo De Oliveira il terzo pilota a guidare la Vandervell 680 LMH #4.

Il brasiliano, grande protagonista del Super GT in Giappone, è una vecchia conoscenza della ByKolles Racing, avendo speso diverso tempo con la squadra di Colin Kolles negli anni ed essendo amico del fondatore.

Durante l'inverno il 41enne nativo di San Paolo ha anche preso parte ai test di sviluppo della Hypercar che riporta il marchio Vanwall nel mondo delle corse internazionali.

De Oliveira farà quindi parte dell'equipaggio per la 6h brianzola prevista il 9 luglio come quinto evento stagionale del FIA World Endurance Championship, assieme ad Esteban Guerrieri, ormai unico superstite dei piloti di inizio anno, e Tristan Vautier, visto al debutto con il prototipo costruito dalla ByKolles alla 24h di Le Mans.

Da notare che, per la seconda volta consecutiva dopo la separazione da Jacques Villeneuve prima di Le Mans e Dillmann dopo, non viene utilizzato Esteban Muth come sostituto, nonostante il giovane tedesco-belga sia entrato a far parte dell'organico di Vanwall/ByKolles come riserva già da diversi mesi.