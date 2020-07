WEC: Van Uitert con il Team Nederland a Spa, non c'è la G-Drive

Il Racing Team Nederland ha chiamato Job Van Uitert per correre la gara di Spa-Francorchamps del FIA World Endurance Championship prevista ad agosto.

L'olandese era già stato in azione nel settembre 2019 a Silverstone con la squadra di LMP2 al posto dell'indisponibile Nyck De Vries, salendo sul podio assieme a Frits Van Eerd e Giedo Van Der Garde.

Essendo impegnato in Formula E a Berlino, De Vries non potrà presenziare a Spa con il WEC a ferragosto, per cui la scelta è ricaduta nuovamente su Van Uitert per condurre la Oreca 07-Gibson assieme a Van Eerd e Van Der Garde

“Job avrebbe dovuto fare anche la 1000 Miglia di Sebring a marzo prima che fosse cancellata, ma coi cambiamenti al calendario ora potrà tornare nuovamente con noi - spiega Van Eerd, che poi parla anche di De Vries - Nyck è stato messo sotto contratto dalla Toyota ed è un bel complimento per noi perché significa avere ottenuto ottimi risultati con il Racing Team Nederland. Mi è sempre piaciuto supportare i talenti e questa è una bella ricompensa. Dovesse essere chiamato a sorpresa dalla Toyota per correre, chiaramente lo sostituiremo".

Intanto Van Uitert alla 24h di Le Mans sarà in azione con la United Autosports, con la quale ha un accordo anche per la ELMS.

#29 RACING TEAM NEDERLAND - Oreca 07 - Gibson: Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde, Job Van Uitert Qualifying Press Conference, 4 Hours of Silverstone, Silverstone Circuit, Silverstone, Northamtonshire,England Photo by: Paul Foster

G-Drive rinuncia a Spa, Eurasia spera

Sempre parlando della Classe LMP2, a Spa non ci sarà la G-Drive Racing, mentre la Eurasia Motorsport punta a schierare la sua Ligier JS P217.

La squadra russa ha recentemente preso De Vries per la ELMS, ma non ha parlato di impegni a Spa e la conferma dell'assenza sulle Ardenne è arrivata da un portavoce del team a Motorsport.com.

La Eurasia è ancora in fase di valutazioni, invece, dato che Nick Cassidy attualmente non è disponibile avendo impegni tra SUPER GT e Super Formula con la Toyota. E' quindi partita la ricerca di un compagno di squadra per Daniel Gaunt e Nobuya Yamanaka.