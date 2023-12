WEC | Van Rompuy/Andrade/Eastwood il primo trio Corvette-TF Sport

La TF Sport comincia a delineare le due formazioni con cui sarà al via del FIA World Endurance Championship 2024 con la Corvette.

La squadra inglese da quest'anno collaborerà con il marchio americano e ha iscritto due nuovissime Z06 GT3.R alla neonata Classe LMGT3, con Daniel Juncadella e Charlie Eastwood come primi piloti ufficializzati.

Mentre per sapere i compagni dello spagnolo bisognerà attendere ancora qualche giorno, sulla #81 di Eastwood sono stati ufficilizzati Tom Van Rompuy e Rui Andrade come concorrenti dotati di licenze Bronze e Silver, rispettivamente.

"Sono molto felice ed emozionato di unirmi a TF Sport nel WEC, non vedo l'ora di percorrere i primi km con la nuovissima Corvette, questa vettura è davvero straordinaria", ha dichiarato il 35enne belga, che ha avuto modo di fare esperienza con LMP3 e LMP2 in ELMS, correndo quest'anno la 24h di Le Mans.

"L'obiettivo è quello di lottare per il podio e sono convinto che abbiamo un pacchetto davvero forte per combattere ed ottenere buoni risultati. Non vedo l'ora di lavorare con questo team altamente professionale".

Per Andrade è invece una nuova avventura dopo il titolo vinto in LMP2 con WRT: "Sono molto felice di tornare a correre nel WEC e di affrontare questa nuova sfida! Sarà la mia prima volta nel GT, ma non potevo chiedere di meglio nell'affrontarla. TF Sport è un team di grande esperienza, con molti titoli e vittorie ottenute in più classi, quindi non vedo l'ora di vedere cosa riusciremo a realizzare insieme!"

Infine Eastwood, che dopo l'esperienza da pilota ufficiale di Aston Martin Racing ora volta pagina assieme a TF Sport: "Sono molto felice di tornare sulla griglia del WEC, il 2024 è un anno speciale per far parte di questa serie, con l'introduzione della nuova Classe GT3 e tante Hypercar".

"Non vedo l'ora di iniziare il mio nuovo viaggio con la Corvette e sono felice di avere accanto a me il fantastico team TF Sport, che ha avuto tanto successo nel campionato. Condividendo la vettura con Tom e Rui, penso che abbiamo tutti gli strumenti per fare una bella stagione".

Il team principal, Tom Ferrier, chiosa: "E' fantastico poter annunciare la prima formazione per il WEC 2024, penso che la vettura #81 abbia un grande equipaggio: Tom è un pilota di talento e un Bronze veloce, Rui è un Campione del Mondo, mentre Charlie ha vinto la 24h di Le Mans. Credo che sarà una bella stagione".