WEC: van der Garde ha il COVID. Salterà il round di Monza

Giedo van der Garde, ex pilota di Formula 1 e ora pilota impegnato nel WEC, sarà costretto a saltare il round di Monza del Mondiale Endurance dopo essere risultato positivo al COVID-19.

Il team Racing Nederland che corre in LMP2 sarà così costretto a sostituirlo e lo farà con Paul-Loup Chatin, pilota che corre nelle ELMS e alla 24 Ore di Le Mans con il team IDEC Spor.

L'ultima volta che Chatin ha gareggiato in una ara WEC, al di fuori della 24 Ore di Le Mans, è stato nel 2016, quando corse al posto di Nelson Panciatici negli ultimi 3 round della stagione affiancando Ho-Pin Tung e David Cheng.

Il forfait di van der Garde è il secondo a causa della positività al COVID per quanto riguarda il weekend di gara che si svolgerà all'Autodromo di Monza. Il primo, lo ricordiamo, è stato quello di Job van Uitert.

Van Uitert è stato sostituito dal pilota Mercedes di Formula E, Nyck de Vries, avendo già guidato in precedenza per il team nella stagione 2019/2020. Rimarrà così solo il proprietario del team Frits van Eerd come unico pilota della line up originale.

Van del Garde ha ammesso di essere molto sorpreso del risultato del tampone, che lo ha visto positivo al COVID. L'ex pilota di F1 ha affermato di aver ricevuto entrambe le dosi del vaccino e di non aver preo parte ad alcun evento pubblico nel periodo precedente alla gara.

"Sono davvero sfortunato, non potrò guidare a Monza in questo weekend perché sono risultato positivo al COVID", ha annunciato van der Garde. "Come abbia preso il COVID è un mistero assoluto, per quanto mi riguarda. Sono stato vaccinato e sono rimasto solo nell'avvicinamento alla gara. Non sono stato ad alcun evento di massa. Questo, però, ora è irrilevante. Purtroppo non potrò correre".

"I ragazzi hanno trovato un grande sostituto, Paul Chatin. Auguro a lui, Fritz e Nyck e al resto del team tutto il meglio per la gara". Il team RTN si trova attualmente al secondo posto in campionato, alle spalle del Realteam.