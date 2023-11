WEC | Valentino Rossi studia: "Voglio vedere com'è per il 2024"

La 8h del Bahrain ha un ospite illustre ai box: Valentino Rossi è arrivato a Sakhir per godersi l'ultimo round del FIA World Endurance Championship 2023, cominciando a tastare il terreno per il futuro.

Il 'Dottore' è ospite del Team WRT, ovvero la squadra con cui corre nel GT World Challenge dall'anno scorso e con cui ha centrato le prime vittorie a bordo della BMW M4 GT3 in questa sua nuova carriera a 4 ruote.

Nella giornata di domenica il pilota di Tavullia salirà a bordo della Oreca gestita dalla squadra di Vincent Vosse per i Rookie Test sul tracciato del deserto, ma l'occasione di provare un prototipo LMP2 non era solamente il motivo di questa trasferta in Medio Oriente.

Photo by: JEP / Motorsport Images #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Deletraz

"Corro da due anni con questa squadra, è un ottimo team e ne sono felicissimo. Sono venuto qui per vedere la gara perché l'anno prossimo forse correrò nel WEC, quindi volevo vedere com'è", spiega Rossi ai microfoni di Eurosport.

"Domani salirò sulla LMP2 per la prima volta, ho sempre chiesto a Vincent di provarla e i test sono una buona occasione. Sono molto curioso di capire com'è questa vettura".

Nel paddock di Sakhir, Valentino è stato avvicinato da tanti addetti ai lavori e fan, ma lui stesso ha cercato di girare il più possibile per conoscere ciò che probabilmente lo attende per il futuro prossimo.

"So che ci saranno tante persone che mi terranno d'occhio nei test, l'obiettivo è comunque essere al via del WEC nel 2024 e ci proverò".

Come già spiegato più volte dallo stesso pesarese, il programma nel WEC dovrebbe essere in Classe LMGT3 con la BMW condivisa assieme ad uno dei piloti ufficiali della Casa bavarese dotati di licenza Gold/Platinum, più un Bronze che verrà annunciato nelle prossime settimane.

Intanto si lavora anche ad una permanenza nel GTWC per l'Endurance Cup.