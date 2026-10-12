WEC | United, Forestier-Panis, APR, CLX e TF Sport si aggiudicano un invito a Le Mans 2027
Terminata la stagione 2026 della ELMS, ecco incoronati i Campioni delle categorie LMP2, LMP3 e LMGT3 che potranno così recarsi sul Circuit de la Sarthe per la 24h del prossimo anno.
Foto di: Rainier Ehrhardt
Terminata anche la stagione 2026 della European Le Mans Series, abbiamo altri cinque invitati alla 24h di Le Mans che nel 2027 sarà valida come quinto round del FIA World Endurance Championship.
A Portimão la serie continentale di ACO ha visto la United Autosports conquistare il titolo in Classe LMP2 sconfiggendo la Forestier Racing by Panis a livello assoluto e con le rispettive Oreca potranno quindi avere un posto in griglia di partenza sul Circuit de la Sarthe il fine settimana del 9-13 giugno del prossimo anno.
Sempre in LMP2, ma parlando della Classe PRO/AM, il titolo ELMS è finito nelle mani di Algarve Pro Racing, mentre in LMP3 è stata la CLX Motorsport ad imporsi; anche per loro verrà garantito un posto tra le 07-Gibson in Francia.
Nella categoria LMGT3 i Campioni sono i ragazzi di TF Sport con la Corvette, che quindi potranno volare a Le Mans la Z06 nella analoga categoria del Mondiale.
Questi si aggiungono agli invitati emersi una settimana fa al termine della stagione 2027 dell'IMSA SportsCar Championship, ossia George Kurtz/Crowdstrike by APR, Orey Fidani/13 Autosports e Cadillac-Action Express Racing (a discrezione della serie americana).
Ora non resta che attendere i nomi degli ulteriori invitati, ossia il Campione di Bronze Cup del GT World Challenge Europe e i vincitori di LMP2 e GT dell'Asian Le Mans Series, che scatterà a novembre.
#37 CLX Motorsport Oreca 07 Gibson: Adrien Closmenil, Ian Aguilera, Theodor Jensen
Foto di: Rainier Ehrhardt
Invitati alla 24h di Le Mans 2027
HYPERCAR
Cadillac Racing-Action Express Racing (Campione IMSA GTP, a discrezione della serie)
LMP2
United Autosports (Campione ELMS-LMP2)
Forestier Racing by Panis (Vice-Campione ELMS-LMP2)
Algarve Pro Racing (Campione ELMS-LMP2 PRO/AM)
CLX Motorsport (Campione ELMS-LMP3)
George Kurtz/Crowdstrike by APR (Vincitore del Jim Trueman Award IMSA)
LMGT3
TF Sport (Campione ELMS-LMGT3)
Orey Fidani/13 Autosport (Vincitore del Bob Akin Award IMSA)
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