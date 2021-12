WEC | United Autosports ingaggia Jarvis per la sua seconda LMP2

Oliver Jarvis torna in United Autosports per la stagione 2022 del FIA World Endurance Championship.

L'esperto inglese è stato scelto come compagno di squadra del 15enne Josh Pierson, andando a condividere il volante della Oreca 07-Gibson #23 in Classe LMP2 per fare crescere il debuttante, mentre il nome del terzo pilota dell'equipaggio verrà definito più avanti.

"Sono al settimo cielo all'idea di tornare con United nel WEC a tempo pieno dopo aver vinto Le Mans nel 2017 - dice Jarvis - Avendo corso con il team al Fuji nel 2019 so quanto siano grandi, quindi non potevo lasciarmi sfuggire l'opportunità di gareggiare con loro".

"Sono entusiasta di fare squadra con Josh, che diventerà il più giovane pilota di sempre al via di Le Mans. Avendo provato con lui, non ho dubbi che sia più che all'altezza della sfida, è una stella del futuro".

"Credo che abbiamo le possibilità di puntare alle vittorie e al titolo, in quella che è destinata ad essere la stagione più competitiva nella storia della LMP2".

Il proprietario, Zak Brown, ha aggiunto: "Oliver è uno dei migliori piloti di endurance, quindi averlo come parte del nostro team su una delle nostre due auto nel WEC è una grande mossa per la squadra. Collaborerà alla grande con Josh e dopo aver già fatto un test qualche mese fa, sono sicuro che saranno pienamente preparati per il round di apertura a Sebring in marzo".

Soddisfatto anche il team principal, Richard Dean: "Conosco Oliver da molti anni ed è un piacere averlo visto crescere fino a diventare l'ottimo pilota che è oggi. Ha avuto un assaggio con noi al Fuji, quindi sono entusiasta che ora si sia unito alla squadra per una stagione completa. È il compagno di squadra perfetto per Josh e sarà in grado di farlo crescere durante la sua prima annata nel WEC. Non vedo l'ora di essere con loro a Sebring".