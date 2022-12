WEC | United Autosports guarda con fiducia al 2023 dopo un 2022 deludente

Carica lettore audio

Il team anglo-americano è stato uno dei protagonisti della divisione LMP2 sia a livello europeo che di mondiale, vincendo il titolo WEC al primo tentativo nel 2019/20, prima di disputare un'altra stagione di successo nel 2021 con due vittorie e un altro podio.

Tuttavia, i risultati sono stati molto più difficili da ottenere in questa stagione, anche se la squadra si è allargata ad una seconda Oreca 07, e si è registrata una sola vittoria in tutto l'anno nella gara di apertura a Sebring con Jarvis, Josh Pierson e Paul di Resta.

La vittoria alla 1000 Miglia di Sebring è stata seguita da un periodo difficile a metà stagione, nel quale nessuna delle vetture è andata oltre il quinto posto, e solo nell'ultima gara in Bahrain la United è riuscito a salire nuovamente sul podio.

Ma Jarvis è fiducioso che la United sarà in grado di reagire nel 2023, quando il suo compagno di squadra Tom Blomqvist, vincitore del titolo IMSA, si unirà a lui e a Pierson sull'Oreca 07 numero 23. "Dobbiamo trovare un po' di equilibrio tra le due cose".

"Dobbiamo trovare un po' di ritmo in generale e poi magari eseguire meglio nei fine settimana", ha detto Jarvis a Motorsport.com. "Lavoreremo su ogni piccolo dettaglio".

"La United è una squadra fantastica, mi è piaciuto molto lavorare con loro. Sono senza dubbio uno dei migliori team del paddock".

"Andremo via, abbiamo la pausa invernale. Io e Josh resteremo qui, mentre arriverà Tom Blomqvist, che conosco bene da quest'anno, e credo che l'anno prossimo saremo davvero pronti a ripartire. Penso che per Josh avere più esperienza sarà un grande vantaggio".

"Lavoreremo duramente durante l'inverno e torneremo più forti perché la LMP2 va di bene in meglio e una cosa che sappiamo è che anche i nostri concorrenti non staranno fermi".

Podium LMP2: #23 United Autosports Usa Oreca 07 - Gibson: Paul di Resta, Oliver Jarvis, Joshua Pierson Photo by: JEP / Motorsport Images

Albuquerque, Phil Hanson e Will Owen hanno avuto una stagione ancora più difficile con la vettura numero 22, visto che in tutto l'anno hanno ottenuto un solo piazzamento tra i primi cinque nonostante due pole position e diverse partenze in prima fila, tanto da spingere Albuquerque ad ammettere, alla vigilia della 8 Ore del Bahrain, di essere incredulo per gli "scioccanti" risultati ottenuti dall'equipaggio nel 2022.

Ma come Jarvis, il pilota portoghese crede che la United abbia le carte in regola per tornare a vincere il titolo in LMP2 e spera che la fortuna sia dalla parte della squadra dopo la sfortuna che l'ha colpita nel 2022.

Alla domanda su come la United possa tornare ai vertici nella prossima stagione, Albuquerque ha risposto a Motorsport.com: "Basta continuare a provarci. A volte bisogna fare un respiro profondo ed essere leali con se stessi".

"Ovviamente ci sono state cose che avremmo potuto fare meglio, ma ci sono state cose che ci sono sfuggite, alcune piccole cose. È fuori dal tuo controllo e con una o due vittorie saremmo stati in lotta per il campionato".

"Le piccole cose cambiano e, soprattutto quando si tratta di un campionato molto combattuto e competitivo, in cui si può arrivare in P1 o in P7, cambia molto il modo in cui si va. Quindi è supercompetitivo. Credo che la chiave sia mantenere umili i propri metodi di lavoro".

"Io, Phil, l'ingegnere Gary Robertshaw e la United abbiamo già vinto in passato, sappiamo come fare. A volte c'è bisogno di fortuna per vincere i campionati e chi vince e dice di averlo fatto da solo, non è in questo sport da abbastanza tempo".