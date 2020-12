WEC: United Autosports affianca Scherer ad Hanson e Albuquerque

La United Autosports ha definito la sua formazione per la stagione 2021 del FIA WEC e fra i suoi piloti aggiunge Fabio Scherer.

Il team Campione in carica della Classe LMP2 affincherà lo svizzero ai confermati Phil Hanson e Filipe Albuquerque a bordo della Oreca 07-Gibson.

Il 21enne è reduce da una annata non proprio esaltante nel DTM con l'Audi privata del Team WRT e affronterà una nuovissima avventura nel Mondiale Endurance al fianco di due concorrenti esperti che potranno aiutarlo a crescere.

“Sono molto contento di unirmi alla United Autosports per il 2021 - dice Scherer - Essere nella squadra dei Campioni con i vincitori di Le Mans, Phil Hanson e Filipe Albuquerque, è una grande opportunità per fare un ulteriore salto nella mia carriera".

"Il FIA WEC è uno dei campionati più conosciuti e competitivi, mentre Le Mans diventerà la gara più importante cui prenderò parte in quella che è stata la mia carriera fin qui".

Contento dei suoi ragazzi per il 2021 anche il capo della squadra, Richard Dean: "Siamo felici di avere ancora con noi Phil e Filipe, fanno ormai parte della famiglia ed entrambi hanno mostrato le loro capacità nel vincere il titolo WEC, Le Mans e in ELMS l'anno scorso, quindi è fantastico riprovarci in una nuova sfida nel 2021".

“Sono anche lieto di dare il benvenuto a Fabio nel team. Ha fatto esperienza in F3 e DTM, quindi ha capito come adattarsi alle vetture da corsa e anche se per lui sarà il debutto nel WEC, sono sicuro che crescerà e ci darà una grossa mano nel difendere il nostro titolo LMP2".