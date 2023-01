WEC | Unificazione futura di Hypercar e LMDh? Porsche ci spera

Carica lettore audio

La prossima stagione sarà la prima in cui il nuovo regolamento LMDh dell'IMSA per il 2023 per la Classe GTP correrà anche in quella Hypercar del FIA World Endurance Championship, consentendo alla 963 LMDh della Casa tedesca di correre su entrambe le sponde dell'Atlantico.

Lì, gareggerà contro le Le Mans Hypercar dei colossi automobilistici Ferrari, Peugeot e Toyota, costruite secondo un regolamento diverso che consente sistemi ibridi su misura, che possono anche alimentare l'asse anteriore. Il sistema LMDh è un comune sistema ibrido elettrico che si attiva solo sull'asse posteriore.

Laudenbach ritiene che un'ulteriore convergenza negli anni a venire eviterebbe la necessità di bilanciare le prestazioni di due regolamenti diversi, che è il modo in cui IMSA, FIA e ACO gestiranno l'immediato futuro.

"A lungo termine, dovremmo pensare di unificare nuovamente queste due classi - ha dichiarato a Motorsport.com - È fantastico che ci sia una convergenza che porta al punto in cui possiamo correre con la nostra auto nell'IMSA e nel WEC".

"Tuttavia, almeno nel Mondiale significa che devono bilanciare le due categorie. Questo rende le cose molto più difficili che se avessimo lo stesso insieme di regole per tutti. È così che stanno le cose".

"La convergenza è avvenuta dopo la nascita di queste due classi, quindi la colpa non è di nessuno. È positivo che si siano unite. A lungo termine, vorrei non dover adottare di due approcci diversi".

Peugeot and Toyota are WEC rivals running to Le Mans Hypercar rules Photo by: Morgese / Gandolfi

Quando gli è stato chiesto un'idea di come far convergere le regole, Laudenbach ha risposto che aumentare il potenziale del sistema ibrido delle vetture LMDh sarebbe una direzione ragionevole, pur rendendosi conto che il mondo dell'automobile potrebbe richiedere la piena elettrificazione in futuro.

"Se si prende la LMDh come punto di partenza, penso che si possa sempre risalire la china aumentando la parte elettrica del gruppo propulsore".

"Il prossimo passo potrebbe essere quello di dare maggiore libertà, quindi estendere la potenza e il sistema di stoccaggio per dare maggiore importanza alla parte elettrica".

"Un giorno, che non è certo domani, potremmo trovarci nella situazione di dover decidere se passare o meno ai veicoli elettrici a batteria".

"Naturalmente, il punto cruciale è l'autonomia, quindi probabilmente le corse endurance non saranno le prime a essere completamente elettrificate. Ma per ora abbiamo gli ibridi, e da questi possiamo chiaramente passare in futuro".

"A lungo termine, forse avremo bisogno di un grande passo, non si sa mai. Vediamo quanto lontano andremo con questo sistema".