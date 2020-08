WEC: una bella Top5 in LMP2 per Cetilar Racing a Spa

La 6 Ore di Spa-Francorchamps promuove al quinto posto LMP2 l'equipaggio formato da Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Andrea Belicchi, beneficiando della penalizzazione inflitta alla vettura della High Class Racing per conquistare il loro migliore risultato della stagione 2019-2020 del Mondiale FIA WEC, quella che ha segnato il loro esordio nella categoria.

Un risultato, quello ottenuto con la Dallara n.47 gestita dalla AF Corse, che sia i piloti che la squadra hanno ampiamente meritato, migliore anche del sesto piazzamento messo a segno quasi un anno fa nella gara inaugurale di Silverstone.

A rappresentare la ciliegina sulla torta, l'ottavo posto assoluto su un totale di 29 partenti.

Una grande iniezione di fiducia in vista dell'impegno più grande: quello della 24 Ore di Le Mans, in programma nel fine settimana del 19 e 20 settembre.

"Abbiamo dimostrato che anche in condizioni difficili ci potevamo essere. Ma abbiamo una vettura che ha risentito di tutte le problematiche legate al mancato sviluppo - ha commentato Roberto Lacorte - Per fare un esempio, con la pioggia era quasi impossibile avere una visuale chiara da dentro l'abitacolo. Mi spiace molto, perché sia io che Andrea e Giorgio abbiamo guidato veramente bene. Del resto in un Mondiale come il FIA WEC a contare sono proprio i particolari. Purtroppo non abbiamo avuto dalla Dallara il supporto che volevamo. Cetilar Racing ha investito tanto, con il cuore e le risorse. Ma noi guardiamo avanti, dal momento che abbiamo già un progetto ambizioso per il prossimo anno, che porteremo avanti con AF Corse e di cui sveleremo i dettagli in un altro momento”.

Dopo avere ottenuto nelle qualifiche di venerdì il settimo responso assoluto, a sostenere il primo stint di guida è stato proprio Lacorte, che è riuscito ad imporre un passo regolare. Con lo scorrere dei minuti, la pioggia ha iniziato a diminuire e dopo la prima ora è salito in macchina Sernagiotto, poi rilevato al volante da Belicchi. Un ciclo che si è ripetuto nelle tre ore successive, che non hanno fatto registrare grosse variazioni, fatta eccezione per la safety car intervenuta a un'ora e 20 minuti dalla fine per il grosso ma fortunatamente incruento incidente che ha coinvolto l'Alpine di Thomas Laurent.

Il prossimo appuntamento sarà quello più importante dell'anno. Ovvero la 24 Ore di Le Mans, in programma nel fine settimana del 19 e 20 settembre e a cui il team Cetilar Racing prenderà parte per il quarto anno consecutivo dopo avere portato a termine tutte le tre precedenti edizioni.