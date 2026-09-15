WEC | Un test particolare per McLaren: c'è Lando Norris al volante della LMDh a Portimão

Giornata di lavoro alternativo e divertimento, quella di lunedì, per Lando Norris, che terminati gli impegni con la F1 per il Gran Premio di Spagna è volato a Portimão per svolgere un test con la McLaren LMDh.

Il pilota inglese aveva già potuto salire a bordo della MCL-HY che il prossimo anno debutterà in Classe HYPERCAR del FIA World Endurance Championship in occasione del Festival of Speed di Goodwood, nel giugno scorso, ma questa volta le cose si sono fatte molto più serie.

Arrivato all'Autodromo dell'Algarve direttamente dal Madring, Norris ha potuto vedere da vicino come il McLaren Hypercar Team e United Autosports stanno svolgendo i lavori di preparazione e sviluppo del prototipo telaiato Dallara e spinto dal motore realizzato da ATM-AutoTecnica Motori.

Il 26enne ha messo insieme 38 giri in totale sui 4,653 km del tracciato portoghese, condividendo poi impressioni, informazioni e riflessioni con i piloti ufficiali Mikkel Jensen e Laurens Vanthoor, che con la squadra britannica stanno affrontando le ultime fasi di messa a punto della vettura, che a fine anno dovrà poi affrontare le pratiche di omologazione.

Lando Norris, McLaren MCL-HY Foto di: McLaren

"Innanzitutto, un grande ringraziamento alla squadra per avermi permesso di guidare la MCL-HY. È stato fantastico da parte loro darmi l’opportunità di divertirmi un po’ e provare qualcosa di nuovo, soprattutto durante i loro intensi preparativi per il prossimo anno", ha commentato Norris, Campione del Mondo in carica della F1.

"Credo che abbiamo anche raccolto alcuni dati preziosi e spero di essere riuscito a fornire una serie di sensazioni, commenti e punti di vista diversi, che possano essere utili al team in questo cruciale periodo di test".

"Per me personalmente è stato fantastico lavorare con questo team, ed emozionante anche provare una nuova vettura. Sono anni ormai che non faccio un vero e proprio test su qualcosa di diverso da una monoporto di F1, quindi il fatto di aver potuto provare qualcosa di diverso, soprattutto rimanendo comunque parte della famiglia McLaren, è stato davvero speciale".

"È stata una giornata divertente su una vettura veloce e su una pista fantastica, aiutando il team a prepararsi per l’inizio del WEC del prossimo anno. Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato, non vedo l’ora di tornare al volante in futuro".

Lando Norris, McLaren Foto di: McLaren

Il Team Principal, James Barclay, aggiunge: "In McLaren siamo tutti piloti, e gareggiare in F1, IndyCar e WEC crea entusiasmanti opportunità che si incrociano tra le diverse serie. Lando era desideroso di guidare la MCL-HY anche al di là della sua prova sulla salita di Goodwood, quindi lo abbiamo invitato a partecipare ai nostri test privati a Portimão".

"Come ci aspettavamo, si è adattato molto rapidamente, si è integrato perfettamente e ha fornito un prezioso riscontro a sostegno dello sviluppo della vettura. È stato un piacere averlo con noi nel team, gli auguriamo ogni successo per il resto della stagione di F1 e non vediamo l’ora di dargli nuovamente il benvenuto fra noi al più presto".

Nelle prossime settimane la McLaren tornerà in pista per altri test, mentre si attendono gli annunci degli ingaggi di Malthe Jakobsen e Alex Lynn, i quali però dovranno prima terminare gli impegni con Peugeot e Cadillac, rispettivamente, nel WEC 2026, prima di intraprendere una nuova sfida.

Lando Norris, McLaren Foto di: McLaren