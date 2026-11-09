Intervista

WEC 6h di Monza

WEC | Un podio come degno saluto alla 499P: "Merita un posto d'onore nel museo Ferrari"

Pier Guidi/Calado/Giovinazzi chiudono terzi a Monza nell'ultima gara della LMH Rossa in configurazione attuale, mentre la #50 e la #83 masticano amaro per un errore sulle pressioni gomme. Una stagione difficile che è comunque servita per fare tesoro di tutto in vista di un 2027 che si preannuncia agguerrito, ma da affrontare con le giuste armi.

Francesco Corghi Giacomo Rauli

Pubblicato: 9 nov 2026, 11:31

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#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Foto di: AG Photo

La Ferrari chiude con una Hyperpole e un podio la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship, dove alla 6h di Monza le emozioni non sono mancate per i Tifosi del Cavallino Rampante, accorsi in massa per dare un ultimo saluto alla 499P in configurazione attuale.

Dal prossimo anno, infatti, la LMH di Maranello cambierà veste grazie agli aggiornamenti introdotti per potersela giocare con più possibilità contro gli agguerriti rivali della Classe HYPERCAR, ma prima era giusto concludere con un bel risultato l'avventura di un'auto che ha portato al Cavallino Rampante tre vittorie a Le Mans e i titoli Mondiali 2025.

In quel della Brianza, il sabato aveva visto Antonio Fuoco piazzare davanti a tutti la #50, che quindi era la più indicata a portarsi a casa un trofeo, ma dopo la prima ora di gara è successo l'imponderabile. Una infrazione riscontrata sulla pressione delle gomme ha costretto la Rossa a rientrare ai box per la sostituzione delle coperture a mescola media, prendendosi poi 20" di penalità che l'hanno fatta scivolare indietro.

La stessa cosa si è verificata anche a fine gara e l'ulteriore sanzione fa precipitare la vettura di Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen in nona posizione, dopo che con pazienza era riuscita a risalire la china fino a vedere avvicinarsi la Top5.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Foto di: AG Photo

"Si è verificato un errore di procedura con le temperature: le previsioni per quelle della pista erano più elevate di quello che sono effettivamente state. Come si sa, nel nostro sport cerchiamo sempre di dare il massimo andando al limite, purtroppo con la #50 e anche sulla 499P #83 le pressioni erano leggermente inferiori al dovuto", ha spiegato l'Ingegner Giuliano Salvi nel post-gara, parlando con Motorsport.com ed altri giornalisti presenti a Monza.

"Come si dice, 'dura lex sed lex', purtroppo non abbiamo potuto farci niente ed è stato un peccato perché avevamo studiato una strategia per poter recuperare, sapendo di essere un po' inferiori rispetto agli altri. Volevamo allungare lo stint, per poi eventualmente riallinearci ai rivali".

"Qui la posizione in pista non è molto importante perché c'è spazio per superare, anche se in effetti ci siamo spesso trovati nel traffico. Non ha inciso sulle prestazioni, siamo riusciti a rimanere in linea con quello che ci eravamo preposti, ma era importante avere pista libera per poter rendere al meglio e spingere come avremmo voluto".

"Durante la riunione pre-gara avevamo previsto una Alpine forte, ma anche la Cadillac. Non si trattava di un grande vantaggio, ma quello che avrebbe fatto la differenza era girare a pista libera, come la Cadillac ha potuto fare scappando via, a differenza nostra che abbiamo dovuto lottare per recuperare, anche per via della penalità".

"Abbiamo dovuto scommettere un po' sulle strategie, anche considerando le neutralizzazioni. Ma in gare come le nostre, che spesso sono delle Sprint lunghe, 20" di penalità possono pesare enormemente. Con la #50 la strategia aveva funzionato bene, ma la sanzione ci ha penalizzati molto nel risultato".

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

Foto di: AG Photo

Il guaio delle pressioni si è manifestato anche sulla Ferrari #83 di AF Corse, che ha chiuso sesta con Ye/Kubica/Hanson, ma attardata anche da una gomma persa dopo una sosta che l'ha costretta a rientrare.

"Anche sulla #83 stava andando tutto bene, poi c'è stato il problema della gomma persa dopo la sosta. Peccato perché Robert si era mostrato in forma per tutto il weekend, pur non riuscendo a fare meglio in Qualifica perché ha preso bandiera a scacchi quando avrebbe invece avuto un altro giro a disposizione".

"In generale tutta la griglia era comunque piuttosto ravvicinata, dovremo capire bene cosa è successo sia con le pressioni che per il pit-stop della #83, una cosa strana per noi, dopo 3 anni".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Foto di: AG Photo

Rammarico anche da parte di Nielsen, come ha spiegato parlando con Motorsport.com e gli altri media presenti nella zona interviste del paddock monzese: "Antonio aveva fatto davvero un grande lavoro, con il giro della Pole. Poi l'ha fatto quando più contava, perché sono state qualifiche difficili anche a causa delle condizioni della pista".

"Oggi ovviamente è stato un peccato perché siamo stati penalizzati a causa della pressione delle gomme. E' stata una sorta di doppia penalizzazione, perché siamo stati costretti a cambiarle e poi a scontare la penalità".

"Penso che avessimo il passo per recuperare, ma è stato più difficile perché per noi era complesso superare. Diverse macchine erano più veloci della nostra sui rettilinei, per cui abbiamo anche cercato di sfruttare il traffico. Era forse il nostro unico modo per passare. Non è stato il fine stagione che volevamo, specialmente in questa gara dopo essere partiti in Pole".

"Quando devi recuperare devi anche essere fortunato sull'introduzione delle Virtual Safety Car e per noi è sempre uscita nel momento sbagliato. Eravamo in rimonta dopo la penalità, ma poi ci siamo ritrovati indietro ancora una volta. E' andata così".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Foto di: Ferrari

Se non altro, ha funzionato bene la strategia per la #51 di Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado, che alla fine è riuscita a prendersi il terzo gradino del podio con un ottimo passo, in linea con quelli registrati dai piloti Cadillac ed Alpine.

"Avevamo pochi dati sulle condizioni che avremmo trovato qui, soprattutto per quanto riguarda la gara e con queste temperature. Era un po' una scommessa. Non eravamo i più veloci com'è stato possibile vedere. Cadillac ha fatto un ottimo lavoro, ma anche Alpine. Alla fine abbiamo portato a casa il massimo. Ci mancava un po' di velocità, che a Monza è un aspetto fondamentale", ha spiegato Giovinazzi, che dei tre è stato il più 'sgobbone' totalizzando ben 112 giri, contro i 39 di Pier Guidi e i 40 di Calado, secondo una strategia che comunque era già pensata in un certo modo, come ha spiegato alla domanda posta da Motorsport.com.

"Il fatto che Ale abbia guidato meno è stata in realtà questione di strategia. Anche io all'inizio ho guidato un'ora all'inizio, poi è stata introdotta la Virtual Safety Car e abbiamo cambiato tutto. Alla fine tutto è stato anticipato rispetto ai piani iniziali".

"Sapevamo di dover fare uno splash di energia a 4 giri dalla fine e abbiamo cercato di annullarlo. Alpine e Cadillac invece avevano meno giri da splash e più ritmo anche per quello. Con tutte le VSC che abbiamo avuto è stata una gara un po' particolare, si resettava tutto. Ma per i tifosi è stata forse più divertente".

E il pensiero finale è appunto per i sostenitori della Rossa, che ora si trasformerà durante l'inverno per ripartire alla grande nel 2027.

"Questo è il podio che i nostri tifosi si meritavano, sono stati fantastici sin da venerdì, quindi va bene così. Due podi a Imola e qui e ora ci concentriamo e prepariamo per il prossimo anno", conclude il pugliese.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Foto di: AG Photo

Salvi invece analizza più in generale un 2026 dove la Ferrari ha abdicato, combattendo sempre a testa alta con quello che aveva in mano: "Diciamo che la stagione, nel suo complesso, è stata piuttosto frustrante. Al Fuji abbiamo sofferto, mentre in Brasile siamo riusciti a fare meglio dello scorso anno. Ad Imola eravamo in Pole e abbiamo lottato con la Toyota, quindi in generale abbiamo visto che c'è sempre stata battaglia con tutti. Forse giusto a Le Mans eravamo ad un livello inferiore rispetto agli altri".

"Qui probabilmente avremmo potuto fare meglio per tirare fuori il massimo dalla vettura, ma c'era il potenziale in termini di passo per vincere. Come prestazioni pure eravamo a posto, forse abbiamo avuto qualcosina in meno sulle velocità di punta, ma se fossimo stati a pista libera, avremmo potuto lottare con Cadillac ed Alpine".

"Certamente, dispiace non aver vinto, ma il podio va comunque bene per l'ultima uscita della 499P in questa veste; una vettura che tutti hanno amato fin dal primo giorno, pur rappresentando una sfida nuovissima. Ha dimostrato di meritare un posto di rilievo nel nostro museo".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Foto di: AG Photo

Ferdinando Cannizzo, Capo delle vetture Endurance di Maranello, aggiunge: “Monza era una gara difficile fin dall'inizio perché dopo la Pole sapevamo di avere rivali molto forti, soprattutto in termini di prestazioni di rettilineo. Noi abbiamo fatto qualche sbavatura come l’impostazione della pressione sulla #83 e sulla #50 che ci ha penalizzato un po', dovendo cambiare strategia in corso di gara. Anche se poi entrambe hanno recuperato bene".

"Il podio ottenuto dimostra le qualità e la robustezza della 499P, ma ora dobbiamo guardare al futuro consapevoli che c'è ancora tanto da lavorare, ma siamo ottimisti. Dobbiamo guardarci bene intorno, lavorare su quello che sappiamo sono i punti di miglioramento e ripartiremo con più grinta e determinati il prossimo anno”.

Antonello Coletta, Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti, chiosa: “Ci dispiace non aver portato alla vittoria la vettura nell'ultima gara, però pur avendo fatto tutto il possibile oggi era difficile fare meglio del terzo posto. In ogni caso quello della 499P è stato un ciclo incredibile, questa vettura è stata senza dubbio una delle Ferrari più vincenti di sempre quindi non possiamo che essere felici dei successi che abbiamo ottenuto insieme".

"Siamo comunque orgogliosi di aver terminato questa stagione sul podio a Monza davanti a tutti i Tifosi che sono venuti a supportarci e che vogliamo ringraziare per l’affetto dimostrato qui così come all’inizio dell’anno nel round inaugurale di Imola. Ora guardiamo avanti e ci concentriamo sulla nuova vettura”.

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