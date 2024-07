WEC | Un altro podio tra le difficoltà per la Ferrari di AF Corse

Scattata dalla 15esima casella della griglia di partenza, la 499P #83 della squadra tricolore ha recuperato velocemente posizioni nella prima ora di gara, portandosi rapidamente in Top10. Nel corso del secondo stint di gara, però, Robert Kubica è stato colpito nel retrotreno da un rivale, poi ritenuto colpevole di aver innescato l’incidente e punito con un Drive Through.

Kubica ha poi ceduto il volante e Yifei Ye, rimasto a sua volta coinvolto in un contatto con un’altra vettura di Classe Hypercar. In questo caso il pilota cinese è stato ritenuto responsabile della toccata, rimediando una penalità che ha fatto perdere ulteriore terreno alla vettura del Cavallino Rampante.

La rincorsa di Robert Shwartzman nei due stint finali si è poi conclusa a soli quattro secondi dalla Top10 assoluta, ma con un’ottima seconda posizione nella FIA World Cup for Hypercar Teams.

La classifica riservata alle squadre indipendenti che gareggiano con vetture Hypercar vede AF Corse portarsi ad un solo punto di ritardo dalla seconda posizione, accorciando nel contempo il divario dalla vetta. La lotta per il titolo riprenderà nel fine settimana del 1° settembre dal Circuit of the Americas di Austin, in Texas.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Foto di: JEP / Motorsport Images

“Dopo la promettente corsa di Le Mans abbiamo dovuto fronteggiare condizioni molto diverse a San Paolo. I parametri tecnici da gestire in questo evento hanno condizionato il nostro processo di sviluppo del set-up della vettura e non siamo riusciti a trovare le prestazioni che volevamo", ammette il Direttore Generale, Giuseppe Petrotta.

"In particolare la gara si è svolta in condizioni climatiche più calde rispetto a quelle trovate nelle Prove Libere ed è risultata per i piloti difficile da gestire".

"Due contatti ed una penalità ci hanno fatto perdere ulteriori posizioni per poi tagliare il traguardo in 11esima posizione assoluta, ma al secondo posto della classifica della FIA World Cup for Hypercar Teams”.

Contrariato Kubica: “Non ho molto da dire sulla gara. Durante il mio secondo stint sono stato colpito da dietro. Ora guardiamo ad Austin, dove credo ci siano molte incognite".

"La maggior parte delle squadre effettuerà un test alla fine di luglio, ma il circuito sarà riasfaltato poco dopo, quindi probabilmente le condizioni cambieranno molto. Sarà molto impegnativo”.

Shwartzman aggiunge: “Sapevamo che la gara di San Paolo sarebbe stata complessa per noi e non credo avremmo potuto lottare per le prime posizioni assolute".

"Abbiamo però ottenuto un secondo posto di classe conquistando così punti preziosi per la classifica riservata ai team indipendenti. Adesso sarà importante ricaricare le batterie durante la pausa estiva prima di tornare in azione ad Austin”.

Ye chiosa: “È stata una gara difficile in cui abbiamo faticato a tenere un buon ritmo. Inoltre, alcune cose durante la corsa non sono andate come previsto".

"La nota positiva è senza dubbio che siamo saliti ancora una volta sul podio dei team indipendenti. Ora guardiamo avanti, lavoreremo sodo fino al prossimo round di Austin: sono sicuro che torneremo più forti”.