WEC | Ultimo test per la Ferrari 499P, 16.000km percorsi nel 2022

La Ferrari ha completato il programma di test per il 2022 con la sua 499P che sta preparando per la prossima stagione del FIA World Endurance Championship.

L'ultima prova di quest'anno si è svolta a Vallelunga, dove nei due giorni trascorsi dagli uomini del Cavallino Rampante e del team AF Corse che si occuperà della gestione del mezzo, ci si è concentrati sul migliore in particolar modo l'affidabilità.

Manca ancora parecchio in vista dell'esordio in quel di Sebring per la 1000km del 17 marzo prossimo, ma dal debutto in pista a Fiorano per lo shakedown e passando per ulteriori prove svolte in Italia ed Europa, la Hypercar di Maranello ha messo insieme 16.000km da luglio ad oggi.

Prima di recarsi al 'Piero Taruffi' di Campagnano, la 499P condotta dai piloti ufficiali delle Competizioni GT aveva affrontato una prova endurance ad Aragon, incontrando qualche problemino tutto sommato normale per un progetto di questa portata, in attesa di proseguire con l'anno nuovo il programma.

“Il lavoro svolto dalla squadra nel 2022 è stato decisamente intenso ma siamo ancora all’inizio del percorso di sviluppo”, ha dichiarato Ferdinando Cannizzo, responsabile dello sviluppo Ferrari GT.

“Come è normale in questa fase, registriamo progressi ma anche inconvenienti che rallentano il programma. Stiamo raccogliendo dati e spunti utili che ci aiutano a far crescere la vettura sia in termini di prestazioni che di affidabilità".

"C’è ancora molto lavoro da fare per farci trovare pronti per il debutto a Sebring, ma stiamo seguendo le tappe che avevamo definito”.