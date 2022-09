WEC | Ufficiale: Nico Müller in Peugeot sulla 9X8 Hypercar

Carica lettore audio

Il proseguimento delle avventure endurance di Nico Müller sarà con la Peugeot Sport.

Dopo aver annunciato la separazione consensuale da Audi Sport, lo svizzero approda alla corte del Leone per salire sulla 9X8 Hypercar e correre nel FIA World Endurance Championship.

Le voci che davano Müller sulla strada della Francia si erano cominciate a susseguire già da alcune settimane, anche perché ormai Audi non poteva più offrirgli il ruolo per il quale era stato designato.

Il rossocrociato doveva essere pilota ufficiale e didicato allo sviluppo del prototipo LMDh, ma con la chiusura del progetto in favore di un ingresso dei Quattro Anelli in Formula 1, era chiaro che l'unica prospettiva per lui era quella di continuare le mondo del GT.

Assieme a Müller doveva esserci anche René Rast, che si è accordato velocemente con BMW M Motorsport per salire sulla LMDh bavarese, per cui anche Nico ha scelto di parlare coi vertici di Audi per chiudere in anticipo il contratto e accettare l'offerta di Peugeot Sport, da mesi alla ricerca del sostituto di Kevin Magnussen, che come noto ha preferito tornare in Formula 1 con la Haas da quest'anno.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Gustavo Menezes, James Rossiter Photo by: Masahide Kamio

"Sono entusiasta di far parte di questa avventura e della prospettiva di gareggiare nel FIA WEC nel 2023", ha dichiarato il 30enne, che in questo periodo si occuperà del lavoro al simulatore e nei test di sviluppo.

"L'apertura di un nuovo capitolo della sua storia e l'ingresso in un costruttore con un curriculum così illustre a Le Mans e nelle gare endurance rappresentano per me un'opportunità straordinaria, soprattutto alla luce dei nuovi regolamenti di questo sport e della serrata competizione che ci attende".

"Dal punto di vista professionale, è una sfida estremamente eccitante e un sogno per qualsiasi pilota. Ho iniziato a interessarmi alle gare di durata e a Le Mans nel 2007 e devo dire che sono rimasto impressionato dalla capacità di Peugeot di produrre vetture molto forti".

Müller ha esordito nel FIA WEC quest'anno con la Vector Sport in Classe LMP2 correndo per la prima volta Le Mans, dunque in parte sa già cosa lo attende.

"Quando ho fatto il mio debutto a Le Mans in giugno, sono andato a dare un'occhiata alla showcar 9X8 che era esposta nel Fans Village. Era davvero spettacolare! Poi ho avuto la possibilità di vederla in azione quando ha corso per la prima volta a Monza, in luglio".

"Ai miei occhi, è l'Hypercar più appariscente in circolazione e immediatamente riconoscibile come Peugeot! Soprattutto, ha un potenziale reale, come dimostrano i progressi già compiuti al Fuji. Ho piena fiducia nel team e nella sua capacità di renderla vincente".

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: JEP / Motorsport Images

Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport, ha aggiunto: "Nico è un pilota di talento con un curriculum impressionante in diverse serie, tra cui il FIA WEC. Quest'anno ha guidato un prototipo LMP2 e ha dimostrato il tipo di velocità e costanza che cerchiamo. Ha un buon approccio alla squadra e si impegnerà a fondo per cercare di vincere Le Mans e il campionato mondiale".

In queste prime due gare affrontate a Monza e al Fuji, la Peugeot ha completato i suoi equipaggi schierando James Rossiter, che quindi tornerà al ruolo per cui era stato ingaggiato a suo tempo.

"James è il nostro collaudatore e pilota di riserva, come abbiamo annunciato nel 2021. La sua esperienza e le sue prestazioni lo rendono una parte fondamentale del processo di sviluppo della 9X8, sia in pista che al simulatore", conclude Jansonnie.