WEC | Toyota vs Ferrari, chi sarà Campione? Ecco le possibilità

Sarà un'altra lotta Toyota vs Ferrari alla 8h del Bahrain, ultima prova del FIA World Endurance Championship 2023 che deve ancora assegnare il titolo piloti.

A contenderselo sono gli equipaggi della Casa giapponese in primis, ma a Maranello c'è comunque qualche speranza di successo e ci si appella specialmente alla matematica, magari con qualche aiuto esterno che potrebbe rispondere al nome di Porsche o Cadillac.

I due prototipi LMDh sono stati infatti alleggeriti di 7kg e la possibilità che possano inserirsi nei duelli per podio e vittoria sono salite, almeno sulla carta. Ecco perché GR010 Hybrid e 499P dovranno stare molto attente, perché ogni punto conterà, a partire da quello che c'è in palio nelle Qualifiche di venerdì e che in alcuni casi può avere un peso specifico, specialmente considerando che in caso di parità verrà contato il miglior numero di piazzamenti dal 1° posto in giù.

Photo by: Andy Chan #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

La situazione attuale vede la Toyota #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa in testa a quota 133 punti figli di una vittoria, 4 secondi posti e un sesto, seguita a 118 dalla gemella #7 di Kobayashi/Conway/Lopez che ha conquistato la bellezza di 4 successi (numero inarrivabile per chiunque e quindi di enorme vantaggio in caso di parità), ma sulla quale pesa enormemente lo 0 patito a Le Mans e il 9° posto di Portimao.

Terza del lotto è la Ferrari #51 di Pier Guidi/Calado/Giovinazzi, regina della 24h di Le Mans e sul podio a Spa-Francorchamps, ma arrivata 5a in due occasioni e solamente 6a e 7a nei rimanenti round, totalizzando 102 punti (senza alcuna Pole Position).

Due primati in Qualifica li ha staccati invece la Rossa #50 di Fuoco/Molina/Nielsen, che però è quella messa peggio con 97 punti in saccoccia pur avendo preso 2 secondi posti, un terzo ed un quarto, patendo il ritiro di Spa.

Photo by: Andy Chan #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Alle Finali Mondiali Ferrari, Alessandro Pier Guidi aveva scherzato dicendo che l'unica speranza per la Ferrari sarebbe un ritiro delle Toyota; in realtà qualche piccola possibilità per il Cavallino Rampante rimane, mentre ovviamente la Toyota #8 è favoritissima e può permettersi anche di restare a secco in determinati casi.

Essendo la gara del Bahrain di 8 ore, il punteggio è maggiorato e verrà assegnata sulla scala di 38-27-23-18-15-12-9-6-3-2, oltre naturalmente al già citato punto aggiuntivo da considerare in Qualifica.

Vediamo dunque quali sono le possibilità di conquista dell'iride per i vari equipaggi presenti nel deserto.

Photo by: JEP / Motorsport Images #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Toyota #8 Campione se...

- Vince

- Arriva 2a

- Arriva 3a e ottiene la Pole

- Arriva 4a e la #7 non vince

- Arriva 5a e la #7 non vince

- Arriva 6a e la #7 non fa meglio di 3a

- Arriva 7a, la #7 non fa meglio di 3a e non ottiene la Pole

- Arriva 8a e ottiene la Pole, la #7 non fa meglio di 3a

- Arriva 8a, la #7 non fa meglio di 3a e la #51 non vince

- Arriva 9a e ottiene la Pole, la #7 non fa meglio di 4a e la #51 non vince

- Arriva 9a, la #7 non fa meglio di 5a, la #51 non vince

- Arriva 10a, la #7 non fa meglio di 5a, la #51 non vince, la #50 vince ma non ottiene la Pole

- Ottiene la Pole e si ritira, la #7 non fa meglio di 5a, la #51 e #50 non vincono

- Si ritira, la #7 non fa meglio di 6a, la #51 e #50 non vincono

Photo by: Andy Chan #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Ibrido: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Toyota #7 Campione se...

- Vince e la #8 non fa meglio di 3a e non ottiene la Pole

- Arriva 2a e la #8 non fa meglio di 6a e non ottiene la Pole

- Arriva 3a e ottiene la Pole, la #8 non fa meglio di 7a

- Arriva 4a, la #8 non fa meglio di 9a e non ottiene la Pole, la #51 non vince

- Arriva 5a, la #8 si ritira e non ottiene la Pole, la #51 non vince

Photo by: Ferrari #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Ferrari #51 Campione se...

- Vince, la Toyota #8 non fa meglio di 8a e non ottiene la Pole, la Toyota #7 non fa meglio di 4a.

Ferrari #50 Campione se...

- Vince, la Toyota #8 si ritira, la Toyota #7 non fa meglio di 5a.

Infine non dimentichiamo che, nel caso in cui una gara venga sospesa senza poter ripartire, secondo il regolamento non verranno assegnati punti se il leader non ha completato almeno 2 giri e non in regime di Full Course Yellow o Safety Car.

Se i giri effettuati sono più di 2 (sempre esclusi i periodi di FCY e SC) e sotto il 75% della durata della gara, allora sarà attribuito il punteggio dimezzato.