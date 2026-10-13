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WEC 6h di Barcellona

WEC | Toyota preoccupata per Barcellona: "BMW ci ha girato nei test, avrà un vantaggio"

Il Mondiale affronta la sua prima 6h in Catalogna, ma alcune squadre conoscono già bene il tracciato spagnolo avendolo sfruttato per provare, cosa che invece i giapponesi non hanno avuto modo di organizzare.

Rachit Thukral

Pubblicato: 13 ott 2026, 08:16

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#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor

Foto di: JEP

In Toyota si prevede che la BMW avrà un vantaggio in termini di prestazioni in occasione della prima tappa del FIA WEC a Barcellona, dove la Casa tedesca ha effettuato un test privato in vista della gara.

Il Mondiale 2026 si concluderà con due gare di sei ore in Europa, dopo che gli eventi originariamente previsti in Qatar e in Bahrain hanno dovuto essere annullati a causa del conflitto in Medio Oriente.

Mentre i team della Classe HYPERCAR conoscono già molto bene Monza, che era in calendario fino al 2023 e torna come gran finale di stagione l’8 novembre, la tappa di Barcellona di questo fine settimana rappresenta un importante salto nel buio. A parte una sessione di test “Prologo” in vista della stagione 2019/2020, il WEC non si è mai avventurato sul circuito di 4,56 km situato alla periferia della seconda città più grande della Spagna.

Ma BMW, Cadillac e Genesis hanno prenotato il Circuit de Barcelona-Catalunya il 27 agosto, facendo girare i propri prototipi LMDh sull’intero tracciato da Gran Premio per prepararsi alla penultima gara della stagione.

La Toyota non è riuscita a organizzare un test simile nel lasso di tempo di due mesi tra le gare di San Paolo e Austin, e ritiene di trovarsi ora in una posizione di svantaggio rispetto ai rivali in campionato.

"Quando è stato annunciato che Barcellona sarebbe stata inserita nel calendario, è stato difficile organizzare un test lì perché avevamo già la logistica in Brasile, in viaggio verso il Fuji - ha dichiarato il direttore tecnico della Toyota, David Floury - Quindi è stata un po’ una situazione complicata. Non siamo riusciti a organizzare un test lì".

"Faremo del nostro meglio. Lavoreremo sul simulatore prima della gara per prepararci. Dobbiamo sfruttare al massimo le prove libere per diventare più competitivi. Di sicuro, le BMW dovrebbero avere un vantaggio in termini di prestazioni".

Toyota Gazoo Racing n. 8 Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto di: JEP

Nyck De Vries, che quest’anno ha vinto la 24h di Le Mans insieme a Mike Conway e Kamui Kobayashi a bordo della TR010 Hybrid #7, ha fatto eco alle parole di Floury, sottolineando che la mancanza di test è stata tutt’altro che ideale per i preparativi.

“La maggior parte dei nostri rivali ha potuto effettuare alcuni test a Barcellona e Monza. Noi no, il che, a mio avviso, non è l’ideale. Non è il massimo sapere che i nostri avversari hanno avuto la possibilità di girare su quei circuiti, ma è vero anche che non è mai semplice in termini di logistica, tempistiche, disponibilità dei circuiti, e via dicendo".

La risposta della BMW

Andreas Roos, responsabile del reparto corse BMW , ha riconosciuto che il marchio di Monaco ha tratto vantaggio dai test a Barcellona, ma si aspetta che questo fine settimana la competizione rimanga molto equilibrata.

"Abbiamo effettuato dei test a Barcellona, quindi disponiamo di un punto di riferimento piuttosto valido. Quando è stato chiaro che quest’anno ci sarebbe stata una gara, siamo riusciti ad andare lì per i test. Ma oltre a noi, c’erano anche altre squadre a provare a Barcellona".

“Non è un circuito sconosciuto, direi. Di sicuro, per la categoria HYPERCAR è una novità, ma come Costruttore siamo già stati abbastanza spesso a Barcellona, sia con la LMDh che con le GT3. Quindi, alla fine, sarà una gara serrata".

Il pilota ufficiale BMW Sheldon Van Der Linde, presente al debutto in pista e alla successiva giornata di test a Barcellona, afferma che le prime sessioni hanno permesso al team ufficiale WRT di analizzare il comportamento della vettura sul circuito spagnolo ad alto carico aerodinamico.

“Sono contento che siamo andati a provare lì. Abbiamo molti strumenti a disposizione per dare il meglio nel weekend di gara. Sappiamo cosa aspettarci, su cosa lavorare, conosciamo i nostri punti deboli e i punti di forza proprio su quel circuito".

“Quindi abbiamo sicuramente fatto il nostro dovere e continueremo a farlo fino al weekend di gara. Ma siamo fiduciosi di avere gli strumenti giusti".

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