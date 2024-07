WEC | Toyota ora si lamenta: "Sul BoP serve più trasparenza"

Per mantenere il campo di gioco il più equilibrato possibile, la FIA e l'Automobile Club de l'Ouest lo applicano in Classe Hypercar in tre fasi e alla fine si traduce in aggiustamenti del peso minimo, della potenza massima, dell'energia massima per stint e, a partire dalla 24 Ore di Le Mans, del "guadagno di potenza", che ha lo scopo di equiparare un po' di più l'accelerazione e la velocità massima tra i diversi costruttori.

Questo BoP viene regolato di volta in volta in base alle caratteristiche del tracciato, che ad esempio ha portato a valori diversi per la 24 Ore di Le Mans. In quella gara, come nel 2023, la vittoria andò alla Ferrari; Toyota vinse le altre sei delle sette gare di quell'anno.

Quest'anno, la situazione in pista appare leggermente diversa. Porsche è in testa al campionato dopo quattro gare, seguita da Ferrari e Toyota. Il marchio giapponese ha vinto solo la 6 Ore di Imola quest'anno - per motivi legati all'ottimo lavoro di squadra e alla strategia, non per fattori di BoP - il che ha portato a dei punti interrogativi da parte di Leupen.

"Una cosa molto difficile in questa serie è il BoP - ha detto in un'intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com - E abbiamo parecchi punti interrogativi su come viene stilato".

Come esempio, Leupen cita la 24 Ore di Le Mans del 2023: "Con una settimana di anticipo abbiamo ricevuto 37 chili in più. Non era conforme al regolamento e non andava bene per noi, e pensiamo che non debba essere così. Dovrebbe essere coerente e costante. Tutte le squadre dovrebbero ricevere informazioni trasparenti".

Leupen ha sottolineato che non c'erano problemi con il BoP sul fatto che la Toyota non è riuscita a vincere in Francia: "Ma è stata una decisione che, a nostro avviso, non aveva alcun senso dal punto di vista tecnico, perché si trattava solo di spettacolo. E abbiamo pensato che fosse sbagliato, quindi così non ci piace".

Per quanto riguarda il BoP di questa 92a edizione della 24 Or, Leupen la pensa in maniera un po' più positiva.

"Quest'anno è andata meglio. Ma anche in questo caso, si nota che il processo per il BoP non è trasparente. E per noi la trasparenza è importante".

"Si tratta di mettere le squadre in grado di gareggiare a parità di condizioni, poi sappiamo benissimo che è difficile rendere tutte le vetture uguali tra loro. Non è un compito facile. Ma gli ingegneri che lo fanno devono essere in grado di farlo. Questa è un po' la nostra frustrazione e speriamo che la situazione migliori".

Parte della frustrazione deriva dal fatto che Leupen sa che la Toyota stessa non ha cambiato nulla della GR010 Hybrid, ma ha visto cambiare i risultati.

"L'anno scorso eravamo la macchina più veloce. Poi, se guardiamo alle prime due o tre gare [di quest'anno], eravamo i più lenti. E non abbiamo cambiato nulla", ha sottolineato l'olandese.

"Non dovrebbe accadere. E poi quando si ricevono commenti dalla FIA del tipo 'sì, avete avuto un po' di sfortuna' e 'siamo stati un po' troppo severi'... Il Qatar non è stato un bene per noi e ci abbiamo rimesso. Questa è la nostra opinione. Penso che dobbiamo stare attenti a questo aspetto, perché ovviamente potrebbe essere un'altra delle situazioni in cui le cose potrebbero andare male".

Foto door: Marc Fleury

La richiesta di trasparenza è evidente, ma in che modo un processo di BoP può essere più trasparente, secondo Leupen?

"Si possono definire in modo trasparente i processi su cui si basano i BoP. Si potrebbe dire: 'Eccoli e questo è il modo in cui lo faremo'. E poi si potrebbe anche ottenere un feedback. Noi ne diamo dopo ogni gara, solo che non ne riceviamo in cambio".

"In questo caso, ovviamente, il traffico è a senso unico. Non funziona. Bisogna lavorare insieme per migliorare la situazione. Naturalmente i costruttori forniscono molte informazioni che sono top secret".

"Non vogliamo che Porsche, Ferrari o Cadillac sappiano le nostre cose, e lo stesso vale al contrario. Ma ci sono modi per farlo. Credo che si debba solo fare un passo avanti. Credo che anche loro siano molto impegnati in questo senso, perché stanno ricevendo pressioni e molte aspettative - non solo da noi, ma da tutte le parti - sul fatto che le cose dovrebbero essere diverse".

Se è vero che Leupen conosce bene la situazione, se non altro si augura che possa esserci una migliore interazione tra i team, la FIA e l'ACO.

"Anche noi facciamo le nostre simulazioni. Se mostra grandi differenze tra Ferrari, Porsche, Peugeot, Toyota e Cadillac, diciamo anche: 'Ehi, cosa sta succedendo qui? Qual è la spiegazione? Non è una buona cosa e loro se ne rendono conto. Per il futuro, anche loro devono fare un passo avanti. E penso che dobbiamo essere giusti, perché ora stanno lavorando in un campionato che è cresciuto enormemente e dove ci sono persone professionali che hanno tutte qualcosa da dire".

"Non vorrei essere nei panni del direttore di gara, soprattutto durante Le Mans. Deve elaborare un'enorme quantità di informazioni. Ma ci sono sistemi che possono farlo. La Formula 1 può farlo. Abbiamo più Costruttori e auto della F1. Quindi tutto pare più complesso, ma non è così. Si può e si deve crescere in questo aspetto e credo che si debba farlo un po' più velocemente".