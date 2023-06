WEC | Toyota: Miyata si prepara a sostituire Kobayashi?

Il giovane giapponese, vincitore di gare sia in Super Formula che in SUPER GT, è stato nominato membro del programma WEC Challenge di Toyota in vista della 24 Ore di Le Mans dello scorso fine settimana ed inserito nel team per la classica francese.

Il ventitreenne si unirà all'azienda di Colonia anche per le prossime due gare del WEC - Monza e Fuji - e si dedicherà al lavoro sui simulatori tra gli impegni col team TOM'S in Giappone, mentre è previsto che prima o poi guidi la GR010 Hybrid.

Parlando della nomina di Miyata con Motorsport.com, il direttore del team, Rob Leupen, ha dichiarato che la porta è aperta per il nuovo arrivato, che potrebbe prendere il posto di Kobayashi quando l'ex pilota di Formula 1 deciderà di porre fine alla sua carriera agonistica.

"Le prestazioni sono la cosa più importante - ha detto Leupen a Motorsport.com quando gli è stato chiesto perché Miyata è stato scelto rispetto ai suoi colleghi - È anche molto importante parlare la lingua ed essere in grado di correre in questo ambiente europeo".

"Sembra molto attivo. Ha gli occhi luminosi e gli brillano, questo è ciò che si vuole! Guardando dall'esterno e scambiando qualche parola con lui, sembra che sia un bravo ragazzo".

"Con Kazuki [Nakajima, vicepresidente della TGR-E] ha il miglior supporto possibile nonché uno di grande esperienza qui, e anche Kamui è molto interessato a lui in quanto team principal".

"Sembra abbia la stoffa giusta. Mentre è qui valuterà la situazione e vedremo se si muoverà nella direzione di essere un potenziale successore di Kamui come pilota da corsa".

Leupen ha aggiunto che il prossimo passo sarà la sostituzione di Nakajima con Miyata nel ruolo di pilota di riserva ufficiale della squadra WEC, che potrebbe avvenire già nella prossima stagione.

"Dipende dal suo programma di gare. Se si adatta, potrebbe potenzialmente subentrare e fare qualche giro a Le Mans l'anno prossimo, per esempio. E poi vedremo cosa ci riserveranno gli anni successivi".

Un posto in LMP2 o GT3 in Europa

Da parte sua, Miyata ha detto che spera di poter guidare in una categoria europea il prossimo anno con il sostegno di Toyota, in modo simile a come il suo predecessore Kenta Yamashita ha corso per il team High Class Racing LMP2 nel WEC nel 2019-20 fino alla sua decisione di tornare in Giappone.

Con la scomparsa della classe LMP2 dal WEC per la prossima stagione, Miyata afferma che sarebbe altrettanto felice di gareggiare nuova classe LMGT3 che sostituisce la GTE AM.

"Non so in quale categoria guiderò la prossima stagione, ma ora lo staff della TGR-E sta cercandomi un posto", ha dichiarato Miyata a Motorsport.com.

"L'anno prossimo il WEC cambierà la struttura delle classi in Hypercar e LMGT3, il che significa che se guiderò in LMP2, dovrò farlo nella European Le Mans Series".

"Ho bisogno di imparare i tracciati europei, quindi se posso guidare una vettura GT3 nel WEC, posso anche imparare i circuiti e come funziona il weekend di gara del WEC".

Un programma europeo per Miyata l'anno prossimo probabilmente precluderebbe un ritorno sia al Super Formula che in SUPER GT, con Kobayashi e Hirakawa che attualmente combinano la prima serie con i loro impegni nel Toyota WEC.

Ma il giovane nipponico ha dichiarato che non esiterebbe a ridurre i suoi impegni in Giappone per cercare di ottenere un posto a tempo pieno nel WEC con la Toyota.

"Voglio diventare un pilota di livello mondiale. Se non potrò guidare in una delle categorie giapponesi a causa del WEC, non sarà un problema".

"Se potrò correre in Europa, voglio vivere lì. Devo passare del tempo con la squadra, partecipare alle riunioni, andare al simulatore e naturalmente studiare l'inglese".

"Ho una moglie, ma mi sostiene molto e se devo vivere in Europa, per lei va benissimo. Ha trascorso un po' di tempo in Europa, quindi forse potremo farlo insieme".