WEC | Ecco la Toyota GR010 2024 nera per difendere i titoli LMH

La Toyota ha mostrato ufficialmente la livrea della GR010 Hybrid con la quale dovrà difendere i titoli nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2024.

Come già annunciato diverse settimane fa, la Casa giapponese ha modificato la colorazione di tutte le sue vetture optando per un intenso nero, tonalità che rappresenta "L'odio per la sconfitta" come spiegato dal Presidente, Akio 'Morizo' Toyoda.

Le Hypercar #7 di Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck De Vries e #8 di Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa saranno quindi prevalentemente nere, con le bandelle laterali fissate ai bordi del muso in rosso, così come gli specchietti.

Photo by: Toyota Racing Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid

Il logo GR di Gazoo Racing appare invece sul passaruota posteriore in bianco-rosso, mentre praticamente tutti gli sponsor sono in bianco.

L'unico 'stacco' lo dà il tettuccio, che come nelle stagioni passate è di colore argento scuro cromato.

In questi giorni la Toyota si sta allenando al Paul Ricard per preparare la nuova annata che la vedrà partire da Regina delle classifiche Piloti e Costruttori. L'appuntamento è per il primo weekend di marzo in Qatar.