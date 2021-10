WEC | Toyota ha risolto il problema all'impianto della benzina

Le due GR010 HYBRID sono quindi state sistemate per la doppia gara del FIA WEC in Bahrain, con Toyota Gazoo Racing Europe costretta a cercare "soluzioni creative" per portare le hypercar al traguardo in Francia.

Il Direttore Tecnico, Pascal Vasselon, ha rivelato che il problema a Le Mans è stato causato da un mix di particelle di poliuretano e grasso che bloccavano il filtro del carburante.

La #8 era già incorsa in un guaio simile a Monza in luglio. Questo è stato ricondotto alla contaminazione del sistema che utilizza per condizionare il carburante nei box con particelle di ossido di alluminio, che si sono mischiate al grasso del connettore sull'apertura per il rifornimento, bloccando il filtro.

"Quando abbiamo trovato dopo Monza queste particelle di ossido di alluminio nel carburante eravamo certi di aver trovato il problema - ha detto Vasselon - A Le Mans invece è stata una cosa molto più complessa".

Il tubo del carburante all'interno del serbatoio era in procinto di collassare quando il livello della benzina scendeva, causando lo sfregamento delle sue pareti interne e generando le particelle di poliuretano.

Insieme al grasso dei connettori di rifornimento, queste particelle intasavano il filtro e influivano sulla pressione del carburante.

La soluzione ha comportato la modifica dello sfiatatoio del sistema di alimentazione, che è stato in gran parte ripreso dalla TS050 HYBRID LMP1, montando nuovi tubi.

"Con la LMH il flusso di carburante è molto più alto, perché la potenza del motore è molto più alta e l'efficienza più bassa. La velocità con cui il carburante lascia il serbatoio è ora elevata e lo sfiatatoio era troppo piccolo".

A Le Mans il team è stato in grado di trovare delle soluzioni temporanee sulla #7, mentre la #8 a Monza aveva dovuto rientrare ai box per sostuire la parte incriminata.