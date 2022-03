WEC | Toyota ha già guai di BoP: "Difficile usare l'ibrido così"

Carica lettore audio

Il direttore tecnico di Toyota Gazoo Racing Europe, Pascal Vasselon, ha commentato il fatto che le due GR010 Hybrid che sono finite nona e quindicesima complessivamente nei due giorni di test ufficiali pre-stagionali in vista della 1000 Miglia di Sebring di questo fine settimana.

La macchina giapponese più veloce era a poco più di un secondo dal migliore crono stabilito da una LMP2 e a sei decimi dall'Alpine A480, prima delle Hypercar.

La velocità alla quale la Toyota Hypercar può essere utilizzata in modalità 'quattro ruote motrici' in condizioni di asciutto è stata aumentata da 120km/h a 190km/h per Sebring, dopo che la cosiddetta '120 Rule' è diventata parte del Balance of Performance per il 2022.

"A 190km/h la funzionalità della trazione integrale diventa problematica, è un bruttissimo colpo in termini di prestazioni, ha un grande effetto negativo", ha detto Vasselon a Motorsport.com, spiegando che le uniche curve in cui la GR010 ora utilizza la potenza ibrida attraverso il suo asse anteriore sono le curve 1 e 17 a Sebring, anche se non quantifica la perdita cronometrica.

"È facile dirlo perché basta guardare le velocità di punta. Ma se comincio a dare delle cifre, allora vengo trascinato a commentare il BoP, cosa che vorrei evitare".

Quando gli è stato chiesto se il BoP pubblicato in vista del Prologo potrebbe cambiare per la gara, la risposta è stata simile.

"L'attuale sistema BoP è completamente oggettivo, va al di là delle questioni singole. Ritengo che non abbia senso parlarne. Le auto sono dotate di ogni minima strumentazione e tutto è visibile e disponibile. Non sono io che devo commentare come vengono utilizzati quei dati".

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: JEP / Motorsport Images

Il BoP è regolato da un documento che non è di dominio pubblico e le tabelle pubblicate la scorsa settimana erano intitolate "BoP della categoria Hypercar per la competizione di Sebring", senza riferirsi specificamente al Prologo.

La Toyota ha ricevuto anche altre due limitazioni: il peso minimo della GR010 è stato portato a 1070 kg: cioè 4 kg in più rispetto alla 24 Ore di Le Mans dello scorso agosto e 30 kg in più rispetto al doppio appuntamento del Bahrain.

Anche la potenza concessa alle Toyota è stata ridotta sui livelli del Bahrain attraverso la gamma di giri.

Vasselon ha ammesso di aver temuto che l'ultimo BoP potesse portare le GR010 a ricadere in mezzo al gruppo sul passo assoluto.

"Non posso dire che ce lo aspettavamo, ma temevamo che potesse accadere. Sapevamo tutto su quanto avrebbero perso le LMP2, visto che sono state ulteriormente limitate come cavalleria e aerodinamica".

I migliori tempi dopo le quattro sessioni del prologo di sabato e domenica sono stati firmati dalle due Oreca 07 LMP2 gestite da WRT.