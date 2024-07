WEC | Toyota correrà con l'auto a idrogeno e la LMH nel 2028

Toyota intende far gareggiare la sua vettura ad idrogeno accanto alla sua attuale GR010 Hybrid nel FIA WEC 2028.

Il costruttore giapponese approfitterà della mossa annunciata a giugno, che concede una proroga di due anni alle attuali Hypercar e LMDh, introducendo gradualmente un mezzo costruito in base alle regole sull'idrogeno, che sono state posticipate dato che ora dovrebbero essere introdotte nel 2028.

Toyota prevede di far correre un'auto sviluppata a partire dalle idee presentate nella GR HY Concept del 2023 durante la 24 Ore di Le Mans del WEC e non più di due volte nella sua prima stagione in pista.

John Litjens, responsabile del progetto di sviluppo Hypercar presso Toyota Gazoo Racing Europe, ha dichiarato: "Abbiamo pianificato di iniziare con la vettura a idrogeno e di farla correre prima in un paio di gare, non in un'intera stagione".

"L'Automobile Club de l'Ouestha parlato di tre gare nel primo anno, quindi ci sarà una transizione. Tutto dipende da ciò che i regolamenti ci permetteranno di fare".

Il capo dell'ACO Pierre Fillon ha confermato i piani per l'introduzione graduale della tecnologia a idrogeno nella classe Hypercar per il '28, con l'apparizione delle prime auto alimentate con il carburante alternativo a Le Mans in giugno.

"Il piano è di averle a Spa [che tradizionalmente si svolge a fine aprile o inizio maggio] e a Le Mans per il primo anno", ha spiegato.

FIA Liquid H2 Photo by: FIA

Alla domanda se le auto potrebbero correre di nuovo nel '28 dopo Le Mans, Fillon ha risposto che una partecipazione al round giapponese del Fuji sarebbe una possibilità, in un chiaro cenno alle aspirazioni di Toyota.

Litjens ha sottolineato che rimane l'incertezza sulla tempistica del progetto a idrogeno di Toyota, in assenza di una serie di norme certe, ma ha ribadito che un prototipo Toyota alimentato a idrogeno potrebbe entrare in gara nel 2028 "se avremo le regole pubblicate in tempo".

Il direttore tecnico della FIA, Xavier Mestelan Pinon, ha spiegato: "Il primo passo dell'organo di governo è definire quello che chiamiamo il regolamento generico per l'idrogeno liquido", dopo l'annuncio di febbraio di voler dare priorità e promuovere questa forma di stoccaggio per le applicazioni motoristiche.

"Dopodiché lanceremo un gruppo di lavoro tecnico dedicato con la FIA, l'ACO e l'IMSA [la cui classe GTP è soggetta alle stesse regole dell'Hypercar nel WEC] per definire i regolamenti per i Costruttori".

Mestelan Pinon e il suo omologo dell'ACO, Thierry Bouvet, hanno delineato una visione che prevede l'introduzione dei nuovi regolamenti 2030 per la classe Hypercar entro il 2028.

Ciò consentirà alle auto a idrogeno di competere a parità di condizioni con le macchine alimentate in modo tradizionale, un principio chiave della filosofia dell'ACO e della FIA per la tecnologia alternativa.

Alpine H2 car Photo by: Marc Fleury

C'è comunque la volonta di dare ai Costruttori la possibilità di vincere nel WEC e a Le Mans, visti gli alti costi di sviluppo di un prototipo a idrogeno, sia che si tratti di un'auto a combustione che di una alimentata dalla tecnologia delle celle a combustibile.

Toyota non ha in programma di costruire un'auto convenzionale secondo le regole del 2030, ha spiegato Litjens: "Sviluppare due nuove auto in parallelo non è possibile".

L'ACO e la FIA hanno sottolineato le difficoltà di introdurre l'idrogeno nella classe regina del WEC.

"Stiamo partendo da un foglio bianco e abbiamo molte sfide davanti a noi", ha detto Mestelan Pinon.