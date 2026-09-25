WEC | Toyota corre ai ripari: introdotto un aggiornamento per risolvere i problemi di Austin

Dopo i colpi di scena verificatisi nella fase finale della gara di Austin, Toyota ha rivisto alcune parti del sistema idraulico e ricodificato il software della TR010 Hybrid in vista della 6 Ore di Fuji.

La #7 di Conway/Kobayashi/De Vries era in testa alla Lone Star Le Mans quando un guasto idraulico ha costretto l'olandese a rientrare ai box, costringendo la vettura al ritiro a soli 10 minuti dalla fine. Nel frattempo, la #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa era finita indietro a causa di una penalità dovuta ad un’infrazione al limite di velocità in corsia box.

A seguito di un’indagine, la Toyota ha introdotto degli aggiornamenti per risolvere entrambi i problemi. Il Vice Presidente di Toyota Racing, Kazuki Nakajima, ha confermato l’introduzione di un nuovo componente nel sistema idraulico della TR010, mentre il Direttore Tecnico, David Floury, non è entrato nei dettagli ma ha confermato che sono state apportate modifiche apposite.

"Abbiamo sicuramente risolto due problemi, seppur ci fosse poco tempo tra le due gare. Direi che nessuno dei due dovrebbe ripresentarsi», ha dichiarato quando è stato interpellato da Motorsport.com.

"Penso che al COTA abbiamo disputato una bella gara. Purtroppo, abbiamo avuto problemi su entrambe le nostre vetture. Una ha superato di molto il limite di velocità, il che ha comportato una penalità, mentre l’altra ha subito un guasto idraulico. È un peccato perché avevamo fatto il nostro dovere ed eravamo in una buona posizione. Avremmo potuto portarle entrambe sul podio e guadagnare un po’ di margine in campionato, cosa che non siamo riusciti a fare".

Alla domanda sul problema della TR010 #, Floury ha confermato che ha riscontrato un bug del software mai verificatosi prima.

"Si tratta di un bug molto piccolo, innescato da una combinazione di fattori che non avevamo mai affrontato prima e che si è manifestato quando abbiamo fatto ripartire dalla piazzola dei box. Ora è stato ora risolto. Una vera sfortuna perché non si trattava di un nuovo codice inserito per il COTA. È stata semplicemente una combinazione dei diversi fattori in cui ci trovavamo. La sequenza di eventi l'ha semplicemente innescato".

Toyota Gazoo Racing n. 7 Toyota TR010: Nyck De Vries Foto di: FIA WEC / DPPI

Lotta per il titolo ancora apertissima

I piloti della #7, nel frattempo, sperano di lasciarsi alle spalle tutto e concentrarsi sulla lotta per il titolo; attualmente sono a pari punti con i piloti della BMW #20 - Robin Frijns e Rene Rast - mentre anche la Toyota #8, la BMW #15 ed entrambe le Ferrari rimangono in lizza per il campionato nella categoria Hypercar.

“Il bello della competizione è che dopo un risultato negativo si ha una nuova possibilità, e dopo un risultato positivo si ha una nuova possibilità”, ha dichiarato De Vries a Motorsport.com.

"Certo, è stato un peccato e una delusione perché penso che per noi sia stata una gara fantastica. Meritavamo davvero la ricompensa e i punti per quella prestazione, ed è un po’ doloroso in ottica titolo, ma purtroppo le cose stanno così e ora ce lo lasciamo alle spalle".

"È bello essere qui alla gara di casa per la Toyota, quindi speriamo che questo ci dia un po' di sostegno in più. Non la definirei una motivazione in più, ma solo un po' di vento in poppa, e speriamo di riuscire a fare bene."

"Penso che la competizione sia talmente serrata che è molto difficile fare previsioni, perché uno o due decimi in più o in meno possono costare molte posizioni nella classifica generale".

«Non direi che affronto ogni weekend con delle aspettative precise. Penso che sia più una questione di preparazione e di approccio personale all’evento: bisogna sempre prepararsi al meglio e cercare di disputare un buon weekend, poi vedremo a che punto saremo".

"Tutto è ancora aperto. La forza degli altri è in parte fuori dal nostro controllo. Quindi cerchiamo di concentrarci su noi stessi e di fare del nostro meglio. Speriamo che questo ci permetta di restare in lizza fino alla fine e, auspicabilmente, di avere la meglio".