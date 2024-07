WEC | Toyota, Conway felice: "Sono un po' acciaccato, ma va bene"

In casa Toyota c'è fiducia nel poter disputare la 6h di San Paolo a ranghi completi dopo le prime Prove Libere disputate nel venerdì di questo quinto round del FIA World Endurance Championship.

Il punto interrogativo riguardava soprattutto il rientrante Mike Conway, il quale dopo l'infortunio patito per una caduta in bicicletta che gli aveva negato la possibilità di prendere parte alla 24h di Le Mans, tornava per la prima volta al volante della GR010 Hybrid #7.

Nella sessione del mattino, accorciata per l'incidente occorso alla Lexus #78 di Arnold Robin, il britannico ha messo insieme 11 tornate, mentre nel pomeriggio, beneficiando di maggior tempo a disposizione, ha effettuato due long-run per un totale di 20 passaggi, prima di cedere il volante ai compagni Kamui Kobayashi e Nyck De Vries.

"Ovviamente è stato fantastico tornare in macchina. Non ero sicuro di cosa aspettarmi, anche se le sensazioni erano positive. Mi sono sentito bene e questo mi dà fiducia per il resto del weekend", ha detto l'inglese al termine della giornata, il che fa presupporre che non ci saranno problemi sul prosieguo del fine settimana in macchina.

"In realtà, nelle prime prove ho sentito un po' di dolore, ma nelle seconde è andata meglio, quindi forse si trattava solo di riabituarsi alla macchina. Mi sento un po' acciaccato, ma è normale e in generale direi che sto piuttosto bene".

"Penso che andrà bene per il resto del weekend di gara. Fare uno stint di due ore in gara sarà un altro bel banco di prova. Sembra che abbiamo anche una buona macchina, quindi non vedo l'ora di affrontare le prossime sessioni".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Foto di: Toyota Racing

Ad ogni modo, la Toyota potrà anche optare per non far svolgere doppi stint al suo alfiere, che nel caso in cui non si sentisse in grado di correre non porterebbe a doverlo rimpiazzare con sostituti, dato che una gara di 6 Ore può essere affrontata anche solamente da due concorrenti.

La giornata di venerdì è servita soprattutto per capire come si comportano le vetture sull'asfalto di Interlagos, in mattinata reso umido dalla pioggia e al pomeriggio asciugatosi potendo montare le mescole medie e dure portate dalla Michelin.

Il miglior crono di giornata è stato l'1'25"727 fatto registrare da Sébastien Buemi con la GR010 #8 condivisa con Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, per una manciata di millesimi davanti a Kobayashi e alle Ferrari 499P ufficiali.

"È stato un buon inizio e tutto è andato abbastanza bene per entrambe le vetture. Dobbiamo capire meglio il tracciato e come si evolve, perché la superficie della pista è cambiata rispetto all'ultima volta che abbiamo corso qui, quindi dobbiamo analizzare tutto", ha detto Kobayashi dopo che il team ha provato sia il passo gara che l'attacco al miglior tempo.

"Abbiamo ancora una sessione di prove e la useremo per preparare la macchina e le strategie per Qualifiche e gara. Faremo del nostro meglio e vedremo dove saremo dopo le Qualifiche".