WEC | Toyota, Conway ancora in dubbio: "Vedremo dopo le prove"

Mike Conway non sa ancora se riuscirà effettivamente a correre la 6h di San Paolo, quinto evento stagionale del FIA World Endurance Championship che avrà luogo nel fine settimana.

L'inglese è volato ad Interlagos per tornare a bordo della sua Toyota #7, dopo che una caduta in un allenamento in bicicletta lo aveva privato della possibilità di prendere parte alla 24h di Le Mans del mese scorso.

Le fratture alla clavicola destra e ad un paio di costole sono per il momento a posto, ma l'inglese ha rivelato di sentire ancora dolori, specialmente al mattino, e quindi le Prove Libere del venerdì saranno già un primo vero test per lui, che non ha ancora preso in mano un volante.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Foto di: JEP / Motorsport Images

"Sì, avverto ancora qualche dolore qua e là, al mattino mi sento un po' irrigidito, ma è così perché le ossa stanno ancora guarendo", spiega il britannico.

"La frattura era piuttosto grave e sono stato operato dopo 30 ore dalla caduta. Appena sono stato operato, ho potuto usare il braccio, il che è stato fantastico, poi si è tratto solo di gestire il tutto".

"Ho fatto riabilitazione nelle ultime tre settimane, ma mi sento bene e sono pronto a tornare al lavoro. Salire in macchina sarà già di per sé un test, e vedremo".

"Devo evitare alcuni esercizi: Non posso sollevare cose troppo pesanti o al di sopra della spalla e sarà così ancora per qualche settimana. Ho già valutato diversi aspetti, il prossimo è salire in macchina. È un po' un'incognita".

Una delle caratteristiche del tracciato di San Paolo è la percorrenza in senso antiorario, il che creerà una difficoltà in più non solo a Conway, ma anche a tutti gli altri piloti.

"Personalmente mi sento bene, sarebbe stato bello andare su una pista con più curve a destra, mentre qui il braccio destro è sottoposto a maggior stress. Ma è così..."

"Visto il programma che avevamo, non ho voluto fare test in macchina prima d'ora, non volevo rimettermi in gioco con un allenamento troppo precoce. Devo solo fare la mia parte per massimizzare i risultati. Ho già vissuto questa esperienza nell'IMSA con l'Action Express Racing, come pilota di endurance. Ovviamente è una sensazione strana, ma è così".

Mike Conway, Jose Maria Lopez, Toyota Gazoo Racing Foto di: Rainier Ehrhardt

La Toyota non ha convocato Ritomo Miyata come riserva poiché, essendo l'evento brasiliano di 6 Ore, nel caso in cui Conway non dovesse farcela si potrà correre solamente con due conduttori, lasciando quindi in coppia Nyck De Vries e Kamui Kobayashi sulla GR010 Hybrid #7.

Nel frattempo, José Maria Lopez ha ripreso il suo posto a bordo della Lexus di Akkodis-ASP in Classe LMGT3, dopo il podio conquistato a Le Mans al posto di Conway, il quale ha dovuto soffrire da casa guardando la gara in TV.

"È stato un po' uno schifo stare sul divano e non partecipare. Ho guardato fino all'ingresso della Safety Car, poi sono andato a dormire e mi sono svegliato verso le 6 del mattino per continuare a guardare".

"Volevo comunque essere coinvolto in qualche modo; mi informavo con i ragazzi, vedevo cosa succedeva e cercavo un modo di rendermi utile, se vedevo qualcosa in TV. Anche in una situazione del genere vuoi sempre far parte del team e dire la tua".