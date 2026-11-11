Commento

WEC 6h di Monza

WEC | Toyota ci porta oltre la pista: a Monza il motorsport che la TV non racconta

Dalla GR Yaris guidata da Alexander Wurz alle comunicazioni radio ascoltate nel box dei campioni del mondo: grazie a Toyota, Motorsport.com ha vissuto la 6 Ore di Monza da una prospettiva speciale. Tra il lavoro invisibile delle squadre e un'autentica marea di tifosi, è emerso il volto più umano dell'Endurance.

Beatrice Frangione

Modificato: 11 nov 2026, 09:53

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Monza, dal sedile di un passeggero, è diversa. Si possono conoscere a memoria la prima variante, le Lesmo, l'Ascari e la Parabolica, averle viste migliaia di volte in televisione, eppure, quando ci si ritrova sull'asfalto che ha attraversato la storia dell'automobilismo, qualcosa cambia. Le immagini diventano distanze, le curve acquistano una dimensione nuova, i ricordi si sovrappongono al presente. E se a guidare la Toyota GR Yaris sulla quale siamo saliti è Alexander Wurz, ex pilota di Formula 1 e due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, l'emozione assume un significato ancora più particolare.

È stato uno dei momenti che Toyota ha regalato a Motorsport.com nell'ultimo appuntamento del WEC 2026. Un solo giro, ma sufficiente a farci pensare a tutti coloro che, prima di noi, avevano percorso quella stessa pista. Ai campioni, alle vittorie, alle sconfitte, alle generazioni di piloti che hanno lasciato qualcosa tra quei cordoli. Per qualche istante Monza non è stata più soltanto il luogo in cui raccontare una gara: è diventata un modo per sentirsi vicini alla storia che, normalmente, osserviamo dall'altra parte di uno schermo.

Toyota arrivava a quell'appuntamento con un'altra storia importante da raccontare. Il titolo mondiale Costruttori era già stato conquistato a Barcellona, con una gara d'anticipo, al termine di una stagione impreziosita da quattro vittorie, compresa la 24 Ore di Le Mans. A Monza, poi, Buemi, Hartley e Hirakawa hanno completato l'opera assicurandosi il mondiale Piloti sulla TR010 Hybrid #8. Per la casa giapponese sono diventati otto i titoli Costruttori e sette quelli Piloti dal ritorno nel WEC nel 2012. Eppure, più dei numeri, durante quel fine settimana ci ha colpito la possibilità di vedere da vicino ciò che serve per raggiungerli.

Fuori dai box, intanto, il Tempio della Velocità aveva cominciato a vivere molto prima che si spegnessero i semafori. Già al mattino erano arrivate migliaia di persone: c'erano le bandiere Ferrari, le magliette rosse, ma anche i colori delle altre squadre, famiglie e gruppi di amici. Non una folla indistinta: tanti modi diversi di appartenere allo stesso mondo. Monza sembrava accoglierli tutti, senza chiedere da quanto tempo seguissero l'Endurance o per chi fossero venuti a tifare.

Poco prima del via, poi, è arrivato un momento che con i tempi sul giro non aveva nulla a che vedere. Nell'autodromo è risuonata "Sarà perché ti amo", la stessa canzone che, due mesi prima, aveva accompagnato la festa per la vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. Sulle tribune c'era anche chi aveva vissuto quella domenica di settembre e, ascoltandola di nuovo, si è emozionato. È bastata una melodia per riaprire un ricordo collettivo.

A gara iniziata, l'afflusso non si è interrotto. Dalla sala stampa di poteva vedere un fiume di persone continuare a muoversi tra le tribune, cambiare posizione, cercare un punto dal quale seguire meglio la corsa. Non sembravano spettatori interessati soltanto alla partenza e all'arrivo; volevano viverle quelle sei ore, attraversarle, trovare ogni volta un modo diverso di stare vicino alle vetture. È stata una delle immagini più sorprendenti del fine settimana, perché ha raccontato un affetto che andava oltre il risultato della Ferrari o di qualsiasi altra squadra.

Poi, Toyota ci ha condotti dall'altra parte del racconto, nel cuore operativo del proprio garage. Durante la 6 Ore, infatti, abbiamo avuto accesso a una postazione riservata, dove ci sono state consegnate delle cuffie per seguire le comunicazioni radio tra piloti e ingegneri. La corsa, improvvisamente, ha avuto un suono diverso, quello delle informazioni, delle decisioni e di una concentrazione condivisa. Ci siamo ritrovati ad ascoltare il lavoro che sostiene ogni giro, anziché limitarci a osservarne il risultato.

Intorno a noi, tutto raccontava una precisione che in televisione è difficile cogliere. I caschi sistemati nelle rispettive postazioni, le borracce, gli spazi dei piloti e degli ingegneri, i meccanici pronti a intervenire. Abbiamo assistito ai pit stop e osservato come vengono gestiti gli pneumatici: dove sono collocati, come vengono custoditi e puliti, quanto lavoro esiste anche attorno a un elemento che lo spettatore tende a considerare soltanto nel momento in cui viene montato sulla vettura. Da vicino, persino l'attesa acquista un significato. Nessuno sembra semplicemente fermo: ciascuno è pronto a fare la propria parte quando arriverà il momento.

Ma il dettaglio più eloquente, forse, riguarda le persone. Un fisioterapista sempre a disposizione, l'attenzione al recupero fisico, il pilota che conclude il proprio turno di guida e, pochi minuti dopo, si sposta in una zona dedicata per rifocillarsi e recuperare energie. L'Endurance richiede velocità, certo, ma soprattutto resistenza, metodo e fiducia reciproca. La telecamera segue chi sale in macchina; dentro il box si comprende quanto sia importante anche ciò che accade a chi ne è appena sceso. Ogni pilota torna a essere parte di un gruppo, e ogni risultato è il prodotto di molte professionalità che raramente ricevono la stessa luce dei protagonisti in pista.

La 6 Ore, naturalmente, ha avuto il suo verdetto sportivo. Toyota non ha vissuto una domenica semplice sul piano della prestazione, ma ha lasciato Monza con entrambi i titoli mondiali. E poi, è arrivato il tramonto. Quando l'orologio si è avvicinato alle cinque, la luce ha cominciato a lasciare spazio ai riflettori. Al termine della corsa, il pubblico ha invaso il rettilineo per la festa del podio: un'enorme distesa di persone, bandiere sventolate sopra le teste, canti e grida che continuavano mentre il buio scendeva sull'autodromo.

I 75.181 spettatori registrati nell'intero fine settimana sono un dato straordinario, ma non bastano a raccontare quella scena. Bisognava vedere il modo in cui la gente voleva restare lì, prolungare il momento, sentire ancora di appartenere a qualcosa.

Un'immagine che più di tutte ci porteremo dietro. Negli ultimi anni l'Endurance ha trovato in Italia un entusiasmo che merita di essere osservato senza pregiudizi. Il pubblico segue una storia che dura ore, ne accetta i tempi, impara a conoscerne i protagonisti e si affeziona anche al lavoro di chi non sale mai sul podio.

Grazie a Toyota abbiamo potuto attraversare due dimensioni dello stesso sport. Da una parte, la disciplina quasi silenziosa di un garage, fatta di cuffie, strumenti, pneumatici, gesti preparati nei minimi dettagli. Dall'altra, il rumore incontenibile di Monza, quel fiume di persone che non ha smesso di scorrere nemmeno quando la gara era finita. In mezzo, sei ore di corsa. È lì che abbiamo ritrovato il senso più genuino del motorsport: tutto quello che la televisione può mostrare soltanto in parte, e che vissuto da vicino diventa impossibile dimenticare.

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente WEC | Futuro Alpine offuscato, ma Sinault insiste: "C'è ancora tempo e proseguiamo le trattative"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Beatrice Frangione





F1 | Live post GP San Paolo: la pioggia di Interlagos esalta Norris e Max, affonda la Ferrari



Formula 1



Formula 1



Brasile



17 h



F1 | Live post GP San Paolo: la pioggia di Interlagos esalta Norris e Max, affonda la Ferrari





F1 | Russell, un silenzio che fa più rumore delle parole



Formula 1



Formula 1



Messico



6 g



F1 | Russell, un silenzio che fa più rumore delle parole





F1 | Live post GP Messico: AKAmpione. Autogol Ferrari



Formula 1



Formula 1



Messico



7 g



F1 | Live post GP Messico: AKAmpione. Autogol Ferrari

Ultime notizie





WEC | Toyota ci porta oltre la pista: a Monza il motorsport che la TV non racconta



WEC



WEC WEC



6h di Monza



7 min



WEC | Toyota ci porta oltre la pista: a Monza il motorsport che la TV non racconta





Nuova sfida per Robert Shwartzman: sbarca in Formula E con LOLA per la Gen4



Formula E



FE Formula E 35 min



Nuova sfida per Robert Shwartzman: sbarca in Formula E con LOLA per la Gen4





MotoGP | Dall'Igna: "Lettura e gestione magistrali di Marquez, un secondo posto che ha il sapore della vittoria"



MotoGP



MtGP MotoGP



Qatar



1 h



MotoGP | Dall'Igna: "Lettura e gestione magistrali di Marquez, un secondo posto che ha il sapore della vittoria"





ALMS | Coletta deluso: "Solo Ferrari al via: noi facciamo, altri parlano tanto e poi disertano"



Asian Le Mans



AsLM Asian Le Mans 1 h



ALMS | Coletta deluso: "Solo Ferrari al via: noi facciamo, altri parlano tanto e poi disertano"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti